Gerad Pique podría estar pretendiendo a colaboradora de “Hoy”, ¿quién es?

En los últimos días, el mundo del entretenimiento y el deporte ha estado agitado por rumores que vinculan al exfutbolista Gerard Piqué con la presentadora venezolana Marie Claire Harp. Según las últimas filtraciones, Piqué habría mostrado un interés notable hacia la querida colaboradora del programa Hoy.

Gerard Piqué, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán mediático debido a su separación de Shakira y sus proyectos en el ámbito deportivo, presuntamente habría quedado impresionado por la belleza y el carisma de Marie Claire Harp. La información, revelada por el comunicador Eduardo Carrillo en el programa ‘De Primera Mano’, sugiere que los rumores surgieron tras una posible visita de Piqué a México, donde se encuentra trabajando en su proyecto Kings League. Según Carrillo, estos detalles habrían sido filtrados por amigos cercanos del exfutbolista, lo que ha añadido un matiz de credibilidad a las especulaciones.

A pesar del alboroto generado por estas especulaciones, Marie Claire Harp ha salido al paso para aclarar la situación. En un reciente encuentro con la prensa, la presentadora negó rotundamente cualquier tipo de relación o interés por parte de Gerard Piqué. Harp expresó su sorpresa por los rumores y aclaró que no tiene ningún tipo de conexión personal con el exfutbolista. Según sus declaraciones, aunque ha coincidido con Piqué en eventos, jamás han tenido una conversación significativa ni han interactuado más allá de un saludo superficial.

“¡Viejoooo! No sé, no sé, fíjate yo como que me enteré por algunas amistades, pero cero, cero que ver, jamás lo he visto en persona, bueno sí, en una ocasión, en un evento, pero ni siquiera nos hemos estrechado la mano, no sé de dónde salió ese comentario, pero nada que ver…”, dijo Marie Claire.