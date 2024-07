Famosa influencer mexicana acusa a su exesposo de amenazarla con armas: "el anuncio de un feminicidio"

Moni es una influencer mexicana que se dedica a mostrar su vida siendo madre de unos mellizos y unas trillizas. Ha mostrado cada proceso, su crecimiento, sus primeros pasos, palabras, incluso su convivencia, sus navidades juntos, sus disfraces de Día de Muertos, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque en fechas recientes dio a conocer que luego de su proceso de separación con su pareja vivió episodios de violencia, al grado de que la amenazó con armas y supuestamente habría intentado matarla, por lo que exigió justicia por todas las mujeres que han pasado por lo mismo.

Esta información la dio a conocer apenas el día 19 de julio de 2024 a través de su TikTok oficial, donde puso un breve comunicado. Aseguró que "es el anuncio de un futuro feminicidio", pues el sujeto entró hasta su cada para intentar arremeter en su contra, y cree que no parará hasta lograrlo.

“Sé que todo el mundo quiere que hablé después de las agresiones físicas, mis papás y yo estamos bien. Soy el anuncio de un feminicidio, porque después de que llegara a mi casa con armas a matarme, sé que si hoy no lo hizo no va a parar hasta lograrlo. Ojalá pueda sobrevivir esto, primero porque mis hijos no se merecen vivir sin una mamá, después porque quiero ayudar a muchas mujeres #niunamenos”