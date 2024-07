Lolita Ayala preocupa al aparecer con oxígeno y en silla de ruedas; revela que necesita una nueva cirugía: "ya no quiero"

La mañana de este martes 16 de julio la expresentadora de televisión, Lolita Ayala se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de aparecer en silla de ruedas y explicar los recientes problemas de salud que ha enfrentado a sus 73 años de edad. Las imágenes preocuparon a los televidentes.

A lo largo de su carrera, Lolita Ayala se ganó el cariño de todos después de colaborar en varios proyectos noticiosos de Televisa, por lo que su reciente aparición frente a las cámaras generó bastante preocupación, incluso varios fans le desearon una pronta recuperación.

Sigue leyendo:

Lolita Ayala reaparece y conmueve al revelar que perdió cuatro bebés: "estaba obsesionada"

Este día los conductores del programa "Sale El Sol" compartieron la reciente aparición de Lolita Ayala con los medios de comunicación. Las imágenes generaron bastante preocupación entre los televidentes pues la presentadora de televisión volvió a aparecer en silla de ruedas.

Durante la plática la expresentadora de noticias dijo que está bien de salud, pero desafortunadamente una lesión cuando se cayó del helicóptero la mantiene en silla de ruedas. Lolita Ayala explicó que necesita otra cirugía pero ya no quiere entrar al quirófano.

"Bien pero estoy coja, cuando me caí del helicóptero no me dejaron bien, me tienen que volver a operar y ya no quiero", contó.