¿Christian Chávez piensa en ser papá? Esto confesó el cantante sobre su lado paternal

Llegó a la cumbre de su carrera artística con RBD y, desde entonces, ha compaginado esto con su vida personal. Es así como Christian Chávez sabe que la vida con RBD y sin RBD marca un antes y después en su día a día. Sabedor que la historia del grupo no es la misma desde el distanciamiento de sus compañeros con Anahí, él ha admitido que es un momento complicado.

Incluso, se ha ventilado las razones que llevaron a Anahí a alejarse de sus compañeros, algo que ha golpeado emocionalmente a Chávez, quien tenía una relación sumamente cercana a ella.

Con esto en su presente, Chávez dedica su actualidad a nuevos proyectos. A la par, vive su vida personal desde la soltería y, sobre todo, desde la idea clara sobre su un día buscará la paternidad, algo que ha estado en su mente y que tiene muy claro qué hará.

Contundente, con las ideas en orden y en la intención de ser un hombre maduro, Christian Chávez habló sobre si desea convertirse en padre algún día, paso que no sucedió mientras estuvo en una relación seria en años recientes.

Luego de ser muy concreto en ese concepto, Christian ahondó sobre su determinación y las razones que lo alejan de vivir esa faceta de su vida.

"Nunca he querido. Me han preguntado eso desde el día dos que salí del clóset y les puedo decir que no ha cambiado eso", dijo.

Para complementar, enfatizó que admira a las personas que sí tienen esa vocación.

Lo que sí disfruta Christian Chávez en sus facetas paternales es la de estar cerca de su sobrina y brindarle amor, algo con lo que suple un poco el que no será papá.

"Como tío yo soy el más buena onda, soy consentidor, sabes, juego mucho con ella y ya en el momento de que se pone la cosa de que hay que dormirla o no se quiere dormir, ahí les va a los papás y que ellos decidan. Me gusta la parte fácil, por eso respeto mucho a los padres porque está cañón", admitió.

Para rematar, Chávez aprovechó para expresar la importancia que tienen para él las redes sociales.

"Las redes sociales las manejo desde una parte muy consciente y no me pongo a ver comentarios. Las redes sociales pueden ayudarte mucho y también hacer mucho daño. Las ocupo para mostrarle a la gente quién soy, qué hago y cómo estoy, pero no me clavo mucho ahí. Sobretodo en instagram uno mantiene una imagen y es insostenible porque la vida no sólo es que te veas bien", apuntó.