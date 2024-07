Imanol Quezada de Los Dos Carnales le da el último adiós a su abuelito, escribe un desgarrador mensaje

La mañana de este sábado te informamos que "Los Dos Carnales" se vistieron de luto después de confirmar la muerte de Don Chencho Mancha, abuelito de Poncho e Imanol Quezada, los vocalistas de la agrupación. Hace unos momentos Imanol se hizo presente en redes sociales para darle el último adiós a su ser querido.

Por medio de sus redes sociales los intérpretes de "Cabrón y vago" y "El envidioso" detallaron que su abuelito perdió la vida tras pasar varios días en el hospital después de accidente que tuvieron en la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro. La noticia inmediatamente conmocionó a los fans.

Hace unos momentos por medio de su cuenta en Instagram "Los Dos Carnales" se hicieron presentes con un nuevo mensaje para despedir a Don Chencho Mancha, su abuelito. El mensaje fue protagonizado por Imanol Quezada, el vocalista de los exponentes del regional mexicano.

En la fotografía vemos al intérprete de "El envidioso" enfrascarse en un tierno abrazo con con su abuelo. Junto a la desgarradora imagen escribió un mensaje que conmovió a todos los internautas, recibiendo miles de "me gusta" y cientos de comentarios que le externan su apoyo.

"Las canciones viejitas ya se me olvidaron y las nuevas no me las sé", escribió en el mensaje.