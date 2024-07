Brincos Dieras confiesa la razón por la que no se habla con el comediante Franco Escamilla

Brincos Dieras, el ya famoso comediante, ha dado de qué hablar luego de que en una entrevista con el aclamado conductor Yordi Rosado, ha confesado el porqué no tiene una buena relación con el también comediante Franco Escamilla, uno de los más queridos en México.

Así fue que reveló que si bien los dos han destacado en el mismo lugar como lo es Monterrey, Nuevo León no tiene una relación como tal, algo extraño, ya que Franco Escamilla es famoso por ser uno de los mejores comediantes y más queridos de Nuevo León.

¿Por qué Brincos Dieras y Franco Escamilla no se hablan?

Fue en la entrevista donde el comediante muy querido y famoso en redes sociales se sinceró sobre su relación con uno de los comediantes más influyentes e importantes de México, como lo es Franco Escamilla, ya que ha mencionado que no son ni amigos, ni conocidos, algo que sorprendió a Yordi Rosado.

“No nos conocemos, nunca nos hemos saludado. Yo me bajé para saludarlo porque él abrió un show y yo lo cerré, cuando no éramos famosos. Salió él, lo vi en la puerta y cuando bajo a saludarlo, él se encaminó, por otro lado”, mencionó Brincos Dieras.

En la entrevista recalca mucho que no son amigos, pues el comediante ha opinado sobre su trabajo y menciona que no es nada compatible con lo que hace Franco Escamilla, por lo que no habría oportunidad de un show juntos, siendo que no están en la misma sintonía de comedia.

“La primera, cuando empezaba porque interactuaba mucho con la gente. Ahora sí es bueno, pero no es mi ritmo. Mi time es muy rápido y ellos son tranquilos, más analizados. Yo creo que no le gusta mi comedia porque el stand up está peleado con la comedia de nosotros”, dijo Brincos Dieras

Eso sí, el comediante ha reconocido la increíble trayectoria y logros de Franco Escamilla, ya que menciona que hacer stand up es sinónimo de mucha preparación en su comedia, siendo Franco Escamilla un exponente de este tipo de entretenimiento, comenzando en Monterrey y conquistando todo México.