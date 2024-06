Victoria Ruffo revela cómo es como suegra, su respuesta se vuelve viral: VIDEO

La primera actriz y estrella de las telenovelas, Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló cómo es en su faceta como suegra, generando un divertido debate entre los usuarios en redes sociales.

A sus 62 años de edad la estrella de telenovelas como "La madrastra" y "Corona de lágrimas" tendrá la dicha de convertirse en abuela por el nacimiento de su nieta Tessa, producto de la relación sentimental de su hijo, José Eduardo Derbez con Paola Dalay.

En una entrevista compartida por Univisión, la primera actriz, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre su faceta como suegra. La respuesta de la expareja sentimental de Eugenio Derbez no pasó desapercibida para nadie, generando opiniones divididas entre sus millones de seguidores.

En este sentido la estrella de las telenovelas dijo que se considera una "buena" suegra pues no se mete en las relaciones de sus hijos. A manera de broma dijo que era muy mala, pero después rectificó sus palabras para explicar a lo que verdaderamente se refería.

"Malísima, bueno no, creo que soy buenísima la verdad trato de entrometerme lo menos posible, si me piden un consejo darlo. No creo que sea tan mala", contó.