Olivia Collins responde a los insultos de Niurka Marcos: “Las vulgaridades no, no voy con ello”

Olivia Collins no dudó en responder a los insultos que Niurka Marcos lanzó en su contra recientemente luego de que hablara sobre la supuesta deuda que tiene la vedette con una extensionista. La actriz dijo no tenerle miedo y también habló sobre la confusión que tuvo la cubana al pensar que se trataba de la violinista Olga Breeskin, contra quien también arremetió.

Olivia Collins responde a los insultos de Niurka Marcos

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Olivia Collins dijo respetar a todos sus compañeros en el medio incluyendo a Niurka Marcos, quien, aseguró, tiene su propio personaje. La actriz, de 66 años, calificó como injustos los insultos de la vedette cubana y cómo también resultó afectada la violinista Olga Breeskin al recibir fuertes comentarios de la expareja de Juan Osorio al confundirla con Collins.

“Yo no voy a minimizar la carrera de nadie y no lo voy a hacer nunca, por que sí, efectivamente, tenemos una carrera. Cada quien tiene un personaje, cada quien tiene una trayectoria, cada quien ha hecho escalón por escalón, yo soy una actriz que ha incursionado escalón por escalón, tengo muchos años en esto y respeto a todos mis compañeros. Yo lo único que les voy decir es que sólo opiné (…) No se vale el insulto, no se vale que salgan también bañadas otras actrices. Ella quiere sacar lo que trae adentro y las vulgaridades no, no voy con ello, yo respeto a todo el mundo, pero que no insulten a los demás”, dijo.

¿Qué le dijo Niurka Marcos a Olivia Collins?

La llamada “Mujer escándalo” explotó a las declaraciones de Olivia Collins en las que opina sobre la supuesta deuda que tiene la vedette con una extensionista llamada Ana Karen Bermúdez, quien acusó a Marcos de deberle cerca de 85 mil pesos mexicanos por unas extensiones que pidió. Al respecto, ella se defendió asegurando que se trató de un intercambio por publicidad y el producto tardó en llegar más de tres meses, por lo que hizo más videos de lo acordado en sus redes sociales y, por tanto, no existía ninguna deuda.

Niurka Marcos arremetió contra Olivia Collins por opinar sobre su supuesta deuda con una extensionista. Foto: IG @oliviacollinsmx

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend*** (…) Te voy a decir más, Olivia Collins, por hablar mier** y meterte en lo que no te importa. Yo le estuve promocionando a esa estúp*** tres meses hasta que llegaron las extensiones a mi casa y los tres meses le estuve subiendo todas sus historias, para hacer intercambio le di de más porque normalmente son dos o tres en historias y ya. Entonces, Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán en el ojo de tu cul*”, dijo la vedette cubana.

Sobre lo que dijo Collins ante los medios: “Yo en lo personal, no me gustan las deudas, soy una persona muy cumplidora, pago todo al mes porque no quiero tener problemas con nadie. Creo que todo el mundo merece su remuneración y eso es una manera de aquilatar el trabajo de los demás (…) Que sea empática, que no tiene caso pelear, que lleguen a un acuerdo y que sino tiene dinero que pida prestado para pagar lo que debe. Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. Yo no le tengo miedo a nadie, cariño, ya con lo que me ha pasado en la vida… a nadie, yo soy la bruja mayor”.