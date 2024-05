Niurka Marcos enfurece contra Olivia Collins tras señalarla de deber dinero: “Te acabas de echar un alacrán”

Tras el pleito que protagonizó con Ivonne Montero, Olivia Collins se encuentra una vez más en medio de la polémica por sus recientes declaraciones sobre la supuesta deuda que tiene Niurka Marcos con una extensionista. La actriz además aseguró no tenerle miedo a la vedette cubana, quien no dudó en responderle y, fiel a su estilo, se declaró su enemiga enviándole una fuerte advertencia.

Niurka Marcos enfurece contra Olivia Collins

La llamada “Mujer escándalo” arremetió contra Olivia Collins -a quien confundió en un primer momento con Olga Breeskin- por hablar de la supuesta deuda que tiene con una estilista. La vedette se mostró molesta y dio su versión sobre lo ocurrido con la extensionista, aseguró que durante tres meses le hizo promociones de más en redes sociales como un intercambio por las extensiones debido a que suele hacer sólo tres publicaciones en sus cuentas.

Sigue leyendo:

VIDEO: la polémica reacción de Niurka Marcos al escuchar cantar a "El Mimoso" y que lo sonrojó

Olivia Collins arremete contra Ivonne Montero y niega la versión de la actriz sobe su pelea: "No me merece la pena"

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend*** (…) Te voy a decir más, Olivia Collins, por hablar mier** y meterte en lo que no te importa. Yo le estuve promocionando a esa estúp*** tres meses hasta que llegaron las extensiones a mi casa y los tres meses le estuve subiendo todas sus historias, para hacer intercambio le di de más porque normalmente son dos o tres en historias y ya. Entonces, Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán en el ojo de tu cul*”, dijo la vedette.

¿Qué dijo Olivia Collins sobre la supuesta deuda de Niruka?

En noviembre del año pasado la estilista Ana Karen Bermúdez, dueña de Shekina Extensiones, señaló en entrevista para “Chisme No Like” a la vedette cubana de deberle cerca de 85 mil pesos mexicanos por unas extensiones que le pidió. Algo sobre lo que fue cuestionada Olivia Collins, quien se mostró en desacuerdo por la deuda y le pidió a la vedette pagarlo, además de que expresó no temer a la reacción por sus declaraciones.

Niurka Marcos arremete contra Olivia Collins. Foto: IG @niurka.oficial

“Yo en lo personal, no me gustan las deudas, soy una persona muy cumplidora, pago todo al mes porque no quiero tener problemas con nadie. Creo que todo el mundo merece su remuneración y eso es una manera de aquilatar el trabajo de los demás, no puedes faltar al respecto a todos los que te están dedicando un tiempo, un espacio, creo que es una burla”, dijo Collins a la prensa retomado por la reportera Berenice Ortiz para su canal de YouTube.

Añadió: “Que sea empática, que no tiene caso pelear, que lleguen a un acuerdo y que sino tiene dinero que pida prestado para pagar lo que debe. Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. Yo no le tengo miedo a nadie, cariño, ya con lo que me ha pasado en la vida… a nadie, yo soy la bruja mayor”.