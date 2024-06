El nombre de Belinda sigue dejando mucho de que hablar. Después de las polémicas que se generaron por su colaboración en '¿Quién lo mato?', el nombre de la cantante nacida en Madrid vuelve a ser noticia, pero ahora por un problema que se presentó con Babo, ya que habría filtrado pedazos de la colaboración que estaban preparando los artistas.

El rapero de Cartel de Santa no dudó en expresar su enfado con la intérprete de 'Sapito' debido a que los acuerdos de confidencialidad los había puesto ella y los rompió sin preguntar o avisar que iba a filtrar pedazos de la canción que estaban realizando juntos. Babo dejó claro que no está de acuerdo con qué muestren pedazos de sus canciones sin avisarle.

La protagonista de 'Bienvenidos al Edén' no está ganando como siempre. La cantante acaba de poner fin a una nueva colaboración con uno de los grandes exponentes mexicanos en el mundo del rap después de revelar, sin permiso de Babo, un pedazo de la canción que estaban trabajando juntos. El vocalista de Cartel de Santa no dejó pasar la oportunidad para recordar que la cláusula de confidencialidad la había colocado ella, por lo que se molestó mucho al ver la filtración de partes del tema.

Durante una entrevista para TV Azteca, Babo mostró el enfado que tenía con Belinda, ya que había roto el acuerdo de confidencialidad que ella había puesto cuando acordaron trabajar juntos. Esto hizo que el rapero analizara todo lo que había ocurrido en estos días y prefería terminar con la relación laboral que tenía con la nacida en Madrid.

"Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos, de lo que estaba pasando en ese momento (la colaboración) pues dije: 'no me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas'", dijo el vocalista de Cartel de Santa.