Nicolás Buenfil: el joven revela si se quitará el apellido de su mamá para usar el de su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Hace unas semanas te informamos que Nicolás Buenfil se reencontró con su padre Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo. A partir de ese momento se ha especulado si el joven se cambiará el apellido para comenzar a utilizar el de su papá.

A su corta edad Nicolás Buenfil se ha consolidado como uno de los jóvenes más famosos en el mundo del espectáculos gracias a la excelente relación que tiene con su mamá, la estrella de las telenovelas y del TikTok, Erika Buenfil. Hace unos días el joven protagonizó unas fotos con su papá, Ernesto Zedillo Jr., las cuales se volvieron virales a los pocos minutos.

En un encuentro con distintos medios de comunicación, compartido por el programa de espectáculos "De Primea Mano", Nicolás Buenfil fue cuestionado por la relación que tiene con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y la posibilidad de cambiarse el apellido a partir de su reencuentro.

Frente a las cámaras de televisión, Nicolás Buenfil confesó que a pesar de su reencuentro con su papá no ha platicado sobre la posibilidad de cambiarse el apellido. El joven dijo que por el momento no tiene idea si cambiará su nombre y la verdad es algo que lo tiene sin cuidado.

"No eso nunca se ha platicado, la verdad no tengo idea si va a pasar o no, me da igual", contó.