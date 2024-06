Antes de ser famoso, Alfredo Olivas era parte de esta agrupación y pocos lo sabían

Uno de los cantantes más famosos de estos últimos años, sin duda alguna es Alfredo Olivas a quien muchos le dicen de cariño “Alfredito” y quien actualmente triunfa en los escenarios más importantes de México y Estados Unidos tanto en solitario como en la reciente gira que hizo junto a Julión Álvarez que se llama “Prófugos del Anexo”, la cual está pausada en estos momentos debido a que es temporada de lluvias y no quieren exponer a su público en los estadios en donde se presentan.

Pese al gran éxito que rodea actualmente a Alfredito Olivas, el sonorense comenzó su carrera desde muy joven, y lo hizo junto con dos grandes amigos quienes actualmente también son figuras importantes en el regional mexicano como lo son Régulo Caro y Tino Acosta, los tres conformaban una de las agrupaciones más exitosas de hace algunos años.

Alfredo Olivas comenzó así su camino al éxito.

Alfredo Olivas, reconocido por su talento en el ámbito musical, fue una figura prominente dentro del Grupo "Los Tres Mandos", una asociación que marcó un hito en la música regional mexicana. Junto con Régulo Caro y Tino Acosta, Olivas contribuyó significativamente al género, fusionando estilos y creando una identidad única en el panorama musical.

El Grupo "Los Tres Mandos" surgió en un contexto en el que la música regional mexicana experimentaba una renovación. Cada integrante aportaba su propio estilo y experiencia, lo que resultó en una mezcla única para quienes los escuchaban, ahí, la voz principal era la de Régulo Caro, mientras que Alfredito Olivas era el encargado de tocar el acordeón.

“La intención de nosotros no es que queríamos lanzarnos, el Alfredo (Olivas) estaba bien morro y no se decidía si él quería hacer algo o no y yo, pues, estaba en ese tiempo trabajando con mi jefe, el Tino acaba de salir de la escuela, lo miraba como un hobby, yo ya traía 2,3 rolas que había compuesto y dijimos hay que juntarnos para componer y le damos las rolas a los artistas”, recordó Régulo Caro.