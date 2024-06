Influencer argentino denuncia que famoso cantante lo golpeó junto a sus amigos

Fue a través de sus redes sociales oficiales donde Bruneger aseguró que estaba en una fiesta esperando a unos amigos afuera del baño, y dijo que se acercaron a él para violentarlo. Señaló de manera precisa al famoso cantante argentino de trap, Tiago PZK, además de sus amigos.

Mientras explicaba las cosas, enseñó que está completamente herido de la cara, tiene muchos golpes y rasguños que incluso le abrieron la piel. llegó con la playera llena de líquido, y una respiración agitada. Dijo que revelará toda la verdad en una transmisión al siguiente día.

Su versión es que fue abordado por Tiago PZK para que intentar hablar en el baño, alejado de las demás personas. Él estaba esperando a sus amigas, y no quiso ir, por lo que supuestamente fue el cantante quien directamente le conectó un gancho en la cara con el puño.

Esa fue la única pista que dio sobre un probable pleito entre ambos, pues hasta el momento ninguno de los dos ha dicho claramente cuáles son las diferencias que tienen. Todo parece indicar que se remonta a alguna clase de intercambio de mensajes en las redes sociales, con comentarios que pudieron ser falsos o por lo menos inventados.

"La gente que me conoce sabe que no soy una mala persona. Estaba en una fiesta hace un rato, estaba con mis amigos disfrutando, y veo a una persona que había tenido un par de quilombos conmigo. Nunca lo aclaramos, me acerco y le digo que vayamos a hablar al baño. Solo quería hablar, no soy violento. Me acerco, no quiere hablar, en lo que estoy hablando así, viene una persona y se me pone frente a frente, en ese momento se fue todo al carajo", fue la explicación que dio TIAGO.