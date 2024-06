Alex Fernández revela cómo fue su último momento feliz con su abuelo Vicente Fernández: “sacó una botella”

Hablar de grandes de la música mexicana, es sin duda alguna mencionar y recordar a Vicente Fernández quien era conocido como “El Charro de Huentitán” o “El cuarto gallo”, sobre nombres que se ganó a pulso debido a su exitosa carrera en la música mexicana, pues su voz traspasó fronteras y se escuchó en todo el mundo.

Debido a lo anterior es que Alex Fernández, nieto del legendario Vicente Fernández, en una reciente entrevista compartió una emotiva anécdota sobre uno de los últimos momentos felices que vivió junto a su abuelo. El joven cantante relató cómo, al darle la noticia de que sería bisabuelo, Vicente mostró su característica alegría y celebró de manera especial, tan solo un día antes de la trágica caída que lo llevó al hospital.

Alex Fernández recuerda la última foto con su abuelo Vicente Fernández

En entrevista para su canal de YouTube, Javier Paniagua platicó de manera emotiva y emocionante con uno de los integrantes de la Dinastía Fernández, nos referimos a Alex Fernández, quien sigue los pasos de su abuelo y de su padre para poner en alto la música mexicana a nivel mundial. En dicha plática, Alex recordó cómo fue que un día antes de que “El Charro de Huentitán” sufriera una fuerte caída en su habitación, celebró con una copa de vino el primer embarazo de su esposa Alexia.

“La última foto que hay de mi abuelo bien, y hasta la fecha que yo sé que es la última que se tomó, fue el día que le dije que Alexia estaba embarazada y él adivinó”, comienza Alex Fernández. Recordó cómo su “tata”, como le decía de cariño, siempre ansioso por conocer cada detalle de la vida de su familia, predijo la noticia antes de que pudiera ser revelada. “Él siempre era bien terco, le gustaba saber todo ya. Entonces, fui a darle la noticia y él iba camino a su estudio”.

Alex recordó que al llegar al rancho “Los 3 Potrillos”, su abuelo Vicente Fernández iba a grabar o trabajar en su estudio, por lo que decidió esperar un poco para darle la noticia: “Me le puse al lado y me dijo: ‘¿qué pasó, mijo?’, y le dije: ‘No tata, te iba a decir una sorpresa, pero te la digo, ya que termines’”, relató Alex. Sin embargo, Vicente, demostrando su curiosidad y amor por su familia, detuvo todo lo que estaba haciendo para escuchar a su nieto.

“Dejó de hacer lo que tenía que hacer, llegamos a su casa y en cuanto se baja de su camioneta y me bajo yo de la mía, me dice: ‘¿estás embarazado?’, y yo: ‘¿cómo supiste?’”, contó Alex, sorprendido por la intuición de su abuelo.

La emoción de Vicente fue tal que decidió celebrar inmediatamente por la futura llegada de su bisnieta, fue así que no se inmutó en pedir un brindis por el embarazo de Alexia: “Sacó una botella de no sé cuántos años de no sé qué marca, y ya brindamos. Dijo: ‘a ver, vamos a tomarnos una foto, vamos a brindar por mi nueva bisnieta’”.

Ese brindis resultó ser un momento invaluable. La foto que tomaron ese día se convirtió en una de las más especiales para Alex, ya que capturó la última vez que su abuelo estaba en buen estado de salud y feliz por la noticia de su futura bisnieta. “Esa fue la foto”, afirmó Alex, recordando con cariño esa celebración espontánea y alegre.

Don Vicente Fernández celebró un día antes del fatal accidente que lo llevó al hospital

Sin embargo, la alegría de ese momento fue seguida por una noticia alarmante. Al día siguiente, Alex fue al rancho para realizar unas fotos cuando le informaron que su abuelo se había caído. “Me dicen: ‘oye, tu abuelo se cayó, estaba en su cuarto, se cayó y se fue al hospital’”, narró. En ese momento, la familia no parecía demasiado preocupada, ya que solo parecía un raspón.

La situación se tornó grave cuando, unas horas después, Alex recibió una llamada de su padre informando que “El charro de Huentitán” sería operado, ya que era una situación delicada. “Cancelamos todo y me fui directo al hospital, y después ya fue escalando el tema”, explicó Alex, visiblemente afectado por recordar esos momentos que deterioraron la salud de su querido “tata”.