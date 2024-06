Florinda Meza iniciará proceso legal contra los hijos de “Chespirito”

Florinda Meza confesó que debido a que el actor y comediante Roberto Gómez Bolaños no designó heredero sobre los derechos de su vida y nombre, se llevará a cabo un proceso para aclarar esta situación legal.

En entrevista con la periodista Maxine Woodside, la viuda de Gómez Bolaños, mejor recordado como “Chespirito”, explicó que es necesario realizar un acto de corte legal para esclarecer este punto que también inmiscuye a los descendientes de Gómez Bolaños.

“Él no dejó en el testamento su nombre, su vida, su personalidad, no lo testó, entonces debería hacerse un proceso, no sé, supongo que ante notario un proceso legal, que se hace, y en este caso sería, entre siete, los seis hijos y yo”, explicó la actriz de 75 años.