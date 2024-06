Henry Cavill celebra el Día del Padre con tierna foto de la habitación de su bebé y pide consejos

Celebridades se han sumado a la celebración del Día del Padre con tiernos mensaje y fotografías en redes sociales, tal y como lo hizo Henry Cavill al felicitar a todos los papás y mostrarse emocionado por la llegada de su primer bebé junto a la empresaria Natalie Viscuso. El actor compartió en redes sociales una postal en la que muestra detalles de la que será la habitación de su primogénito.

Henry Cavill celebra el Día del Padre

El actor de “La Liga de la Justicia” sorprendió en abril pasado al anunciar que sería padre por primera vez, pues apareció ante los medios de comunicación de la mano de Natalie Viscuso mientras ella presumía su “baby bump”. La noticia generó gran alboroto entre sus fanáticos, quienes no dudaron en felicitarlo a través de redes sociales.

Aunque Cavill se ha distinguido por mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, este domingo 16 de junio cautivó a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que felicita a todos los papás, les pide consejos y presume detalles sobre la que será la habitación de su bebé dejando ver que podría tratarse de un niño.

“Oh sí... y feliz Día del Padre a todos los papás ahí fuera. ¡Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto! ¿Algún consejo? Y no te preocupes, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, sólo pegamento y escalpelos para que pueda construir miniaturas de Warhammer”, escribió el actor junto a la fotografía.

Henry Cavill celebra su primer Día del Padre con tierna fotografía. Foto: IG @henrycavill

¿Quién es Natalie Viscuso?

Natalie Viscuso estudió la licenciatura en Artes Cinematográficas en la Universidad de California del Sur, se graduó en 2011 y pronto se abrió paso con gran éxito en la industria hasta convertirse en una de las figuras más influyentes. Es vicepresidenta de Vertido Entertainment, una productora que ha estado a cargo de importantes proyectos como “The Lego Movie”.

Sobre su vida personal, se sabe que es hija de un millonario promotor inmobiliario y respecto a su romance con Henry Cavill, en abril de 2021 Daily Mail difundió las primeras imágenes de la pareja con las que confirmaron su relación. Fue a través de redes sociales donde el actor aclaró cualquier sospecha y compartió una postal junto a Viscuso jugando ajedrez.