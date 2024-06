Así se negaba Ángela Aguilar al amor hace tan sólo unas semanas: “Que nadie se me acerque”

Ángela Aguilar se mantiene en el ojo del huracán luego de que confirmara su noviazgo con Christian Nodal, pues la joven cantante ha recibido fuertes críticas debido a la manera en la que surgió el romance entre ellos ya que hace tan sólo unas semanas la estrella del regional mexicano anunciaba su ruptura con la trapera Cazzu y ella se negaba a abrir su corazón.

Ángela Aguilar se negaba al amor antes de su relación con Nodal

La intérprete de “Qué agonía” fue una de las celebridades que acudieron a la entrega de los Premios Platino realizados el pasado 20 de abril en la Riviera Maya, donde fue cuestionada sobre su vida amorosa y rechazó que existiera alguien especial, además negó de manera contundente que estuviera dispuesta a abrir su corazón en ese momento.

“Yo ahorita lo que quiero hacer es estar lo más lejos del amor posible, voy a poner una puerta, una barda para que nadie se me acerque. Para mí claramente no me ha funcionado algo que estoy haciendo, entonces creo que me voy a buscar un poco más adentro; voy a ver cómo puedo curarme, sanarme y luego quizás ya estoy abierta para una relación”, dijo la cantante en entrevista con Linet Puente para “Ventaneando”.

Ángela Aguilar habla de su noviazgo con Nodal

Lo que se mantuvo entre sospechas de los fans por varias semanas, finalmente fue confirmado este lunes 10 de junio cuando la revista Hola! USA compartió las primeras fotografías de Ángela Aguilar y Christian Nodal como pareja durante sus románticas vacaciones por Italia.

Ángela Aguilar se negaba al amor hace tan sólo unas semanas. Foto: IG @angela_aguilar_

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la menor de la dinastía Aguilar para la ya mencionada revista dejando ver que el flechazo entre ellos ocurrió desde 2020 durante su colaboración con el tema “Dime cómo quieres”.

Ante la ola de críticas que recibieron, el intérprete de “Botella tras botella” publicó un video en redes sociales donde niega una infidelidad a la trapera argentina Cazzu y pide respeto para ella y su actual pareja: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”.