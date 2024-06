El escritor Iván Eduardo Lópezcampos reflexiona sobre la vejez con el actor Miguel Pizarro

La vejez es una etapa en la que el ser humano aún tiene mucho que dar, así lo ve el escritor Iván Eduardo Lópezcampos, quien hizo la adaptación de su novela “Lecciones de otoño”, donde habla sobre el tema, para el séptimo arte, ya que considera que las nuevas generaciones deben de ser conscientes del tema.

“Hacer una comedia romántica o una cinta de acción reúne a mucha gente, pero creo que si el espectador va a invertir dos horas de su tiempo, hay que invitarlo a reflexionar sobre el tema, porque ese es el objetivo de la novela y en consecuencia de la película, queremos que las personas piensen en la atención que le dan a los adultos mayores, porque a veces se les deja en el abandono”, comentó.

La historia se centra en la vida de ‘Alfonso’, un señor que vive solo en su piso de Madrid, su familia no lo visita, se han olvidado de él, y sus amigos han ido muriendo, así que no tiene a nadie, hasta que un niño se acerca él, y aunque no será fácil entrar a su duro mundo, el pequeño lo enseñará a disfrutar de nuevo de la vida.

“La película habla de la esperanza que debemos de tener en la vida, más allá de la edad que tengas. Todos los días son una gran oportunidad de escribir una historia, porque la vida es un libro que todos los días te ofrece una página en blanco para llenarla”, detalló.

“Lecciones de otoño” es la quinta novela de Lópezcampos, tiene 11 en total, ya trabaja en una nueva donde hablará de política. Su pasión por las letras la combina con su trabajo en la industria cinematográfica, donde funge como productor, de ahí que haya encontrado el interés para llevar al cine la historia de ‘Alfonso’, y también otra en la que trabajará el próximo año en España.

A DETALLE

La cinta se rodó en España y dos ciudades de Chihuahua.

Es dirigida por R. Ellis Frazier, se filmó el año pasado.

MAAZ