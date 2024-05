Sofía Castro reacciona ante las críticas por su físico: “No tengo que aguantar que mi cuerpo sea una bola de opiniones”

En plena organización de su boda con el empresario mexicano Pablo Bermont, Sofía Castro emitió mediante sus historias de Instagram un puntual mensaje para defenderse de las críticas que ha recibido por su físico. La joven, de 27 años de edad, alzó la voz y expuso “no tengo que aguantar que mi cuerpo sea una bola de opiniones”, ya que recordó que desde su adolescencia recibe comentarios negativos por su aspecto corporal.

Críticas opacan la despedida de soltera de Sofía Castro

La hija de la actriz Angélica Rivera y el productor de telenovelas Alberto “El Güero” Castro abordó el tema luego de que en Instagram publicó dos fotos en las que aparece luciendo un bañador rojo que deja al descubierto su tonificada silueta. La imagen fue capturada durante el viaje que hizo con su familia para celebrar su despedida de soltera.

La actriz fue blanco de críticas tras publicar unas fotos en bañador. Foto: captura de pantalla Instagram Sofía Castro.

En redes, usuarios aseguran que Sofía Castro se operó

“En el vino de la nube”, escribió en la publicación Sofía Castro, quien posó desde un yate. Aunque la actriz recibió elogios, predominaron las críticas porque algunos usuarios indicaron que su cuerpo es el resultado de una operación. “Ese ombligo delata cirugía, pero qué chido, yo quisiese”, “te quedó buena la marcación de doctor” y “¿cuanto le habrá costado la cirugía?”, son algunos comentarios negativos que se leen.

Sofía Castro frena las críticas y revela cómo perdió 13 kilos

Ante la ola de críticas, la actriz de “Teresa” y “Esperanza del corazón” reaccionó con el siguiente mensaje: “Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y cuerpo desde los 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie. Que si baje de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda”.

“Nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie”, expresó Sofía Castro vía Instagram.

Sofía Castro abrió su corazón y externó que desde los 15 años batalla con las críticas que le han generado inseguridad y traumas. Por lo mismo, destacó “y no, no porque sea figura pública tengo que aguantar ni permitir que mi físico y cuerpo sean una bola de opiniones y suposiciones”.

Sofía Castro alzó la voz para frenar los comentarios negativos. Foto: captura de pantalla Instagram Sofía Castro.

La hija de Angélica Rivera reveló que bajó 13 kilos de 2020 a la fecha porque es disciplinada con su estilo de vida porque come saludable y hace ejercicio. Tras dar a conocer esto, enfatizó que no se ha hecho ninguna cirugía estética y que poco a poco trabaja para que todo su cuerpo esté definido y marcado; de momento, ya logró marcar su abdomen, pero agregó que las zonas que le cuestan trabajar son las de brazos y piernas.

“Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos las suposiciones”

“No tengo porqué dar explicaciones, pero ya estuvo que tengo que leer puro comentario opinando sobre mi cuerpo. Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo, entrenar a las 6 a.m. entre semana, cuidarme y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos las suposiciones”, solicitó Sofía Castro.