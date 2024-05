Lucía Méndez envía fuerte mensaje a Angelique Boyer al enterarse que protagoniza el remake del “Extraño retorno de Diana Salazar”

Fue en el año de 1988 cuando se estrenó la telenovela protagonizada por Lucía Méndez, “El extraño retorno de Diana Salazar”, la cual tuvo un gran éxito e incluso hasta nuestros días, la siguen recordando por aquellos inolvidables ojos amarillos del personaje principal. Ahora en pleno 2024 la historia regresa a la pantalla, pero en una nueva versión, esta vez protagonizada por Angelique Boyer.

Debido a lo anterior es que la bella actriz de origen francés, junto con su novio, el también histrión Sebastián Rulli, se encuentran en plena promoción del remake de la telenovela antes mencionada, y fue en una reciente entrevista en donde Lucía Méndez sorprendió a Angelique Boyer con un mensaje muy especial en donde le dio algunos consejos.

Foto: Vix

¿Qué le dijo Lucía Méndez a Angelique Boyer?

Fue durante su visita al programa “Despierta América” que la feliz pareja de actores, quienes nuevamente repiten como pareja protagonista en el remake de “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, fueron sorprendidos por un inesperado mensaje de Lucía Méndez quien interpretó al personaje principal de esta historia en 1988. Pese a que el mensaje fue más bien dirigido a Angelique Boyer, Sebastián Rulli se mostró muy emocionado también, pues es claro que siempre goza de los triunfos de su novia con quien comparte su vida desde hace poco más de 10 años.

“Yo le diría que definitivamente no le tenga miedo a las cosas que puedan pasar sobrenaturales. porque cuando tocas este tipo de temas te suceden cosas que no entiendes, yo le diría a ella que lo haga con todo el corazón, ¿cómo lo hace?, Angelique es una persona que se entrega, tiene pasión en su carrera al igual que Rulli, que le eche ganas aunque le pasen cosas sobre naturales por los ojos amarillos, no pasa nada, pero sí suceden cosas”, dijo Méndez.

Respecto a la opinión que tiene sobre la actriz que protagonizó “Teresa” en 2010, la intérprete de temas como “Corazón de piedra”, “Un Alma en pena”, “Enamora”, entre otras más, se refirió a la nueva “Diana Salazar” como una gran mujer, además resaltó la buena relación que sostiene con Sebastián Rulli, lo cual es digno de admirarse.

“Angelique Boyer se me hace una persona maravillosa, desde que tienes estabilidad con Rulli; es una mujer linda, buena, buena actriz, veo como trata a Rulli, como trata a toda la gente a mí me encanta ella, se me hace una super chavaza, les deseo un éxito que les vaya muy lindo”, finalizó.

Ante el mensaje inesperado de Lucía Méndez, tanto Angelique como Sebastián Rulli se mostraron muy emocionados y comenzaron a aplaudir pues no se esperaban recibir un mensaje de la actriz de 69 años, pues estaban a la expectativa de lo que “La Diva” pudiera decir sobre este nuevo remake del “Extraño retorno de Diana Salazar”.

Lucía Méndez dio vida a "Diana Salazar" en 1988

Foto: Televisa

¿En dónde ver “El Extraño retorno de Diana Salazar”?

La serie ya está disponible en la plataforma VIX y el primer capítulo lo puedes disfrutar completamente gratis, pero si deseas ver la historia completa deberás ser suscriptor de la modalidad Plus. Esta nueva historia protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli se puede disfrutar desde el pasado 17 de mayo.