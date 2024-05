Lucero Mijares asegura que Joss, hijo de Isabel Lazcurain no quiso cantar con ella: “solo cantó con Mía” | VIDEO

Durante las últimas semanas, “Juego de voces” se ha convertido en uno de los programas favoritos de las familias mexicanas, y es que, por primera vez el público es testigo del gran cariño que existe entre Alicia Villarreal, Erik Rubín, Isabel Lascurain y Eduardo Capetillo y sus respectivos hijos, pero también de la gran rivalidad que puede existir.

Y es que, arriba del escenario “Herederos” y “Consagrados” se olvidan que son padres e hijos, sin embargo, no todo es amor y buena onda entre los participantes de cada equipo, pues recientemente Lucero Mijares reveló que Joss Álvarez la desairó, ya que nunca quiso cantar con ella, pero con Mía Rubín sí lo hizo.

Lucerito expuso a su compañero de reality.

Lucero Mijares expone a Joss Álvarez en redes sociales

La ahora llamada “Princesa de México”, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, mientras una de sus amigas la peinaba respondió a las preguntas que el público que se encontraba conectado le hacían, y entre ellas la cuestionaron si es que pronto habría una colaboración con Joss Álvarez.

Ante esto, Lucero Mijares sin pelos en la lengua y con su ya conocido estilo al ser cuestionada si pronto podríamos disfrutar de una fusión de voces entre ella y la de Joss, aseguró que el hijo de Isabel Lascurain nunca quiso cantar con ella, pues solo lo hizo con la hija de Erik Rubín.

“¿Dueto con Joss?, nunca quiso cantar conmigo, Joss nunca, solo cantó con Mía”, dijo.

Lucerito lo contó en redes sociales.

Ante esta declaración, “La princesa de México” hizo una serie de expresiones faciales en las que se dejó ver que no estaba nada contenta con esta situación.

Cabe señalar que ante la confesión de Lucerito Mijares, en redes sociales usuarios comenzaron a criticar a Joss pues aseguran que el hijo de Isabel Lascurain no quiso quedar expuesto, pues su voz no se compara a la de “La Princesa de México” por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

“El rango de tu voz es increíble obvio les da miedo que los opaques”, “¿Joss es el pandorito? Tiene miedo de que lo opaco”, “Joss no quiso cantar contigo es porque lo opacas, mi niña hermosa”, son solo algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Tundieron a Joss Álvarez por no cantar con Lucerito.

Los duetos de Lucero Mijares y Joss Álvarez

A lo largo de estas semanas hemos visto grandes participaciones de los “herederos” en Juego de Voces tanto en solitario como a dueto, entre las actuaciones más recordadas son las de Lucero Mijares junto con Eduardo Capetillo Jr. quienes enloquecieron a la audiencia con el tema “Te lo agradezco”.

También quienes cantaron a dueto fueron Joss Álvarez y Mía Rubín, ambos interpretaron el tema “Tengo ganas de ti”, que hace unos años grabaron Cristina Aguilera y Alejandro Fernández.