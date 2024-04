Daniel Bisogno: esta es la cantidad de dinero que tuvo que pagar el conductor tras su hospitalización

El 23 de abril se convirtió en la fecha tan esperada para la vuelta de Daniel Bisogno a la televisión mexicana. Después de vivir un complicado problema de salud, el conductor volvió a Ventaneando para revelar algunos detalles sobre el tratamiento que recibió y cuándo fue lo que tuvo que pagar por gastos hospitalarios.

El 'Muñeco' aprovechó su vuelta al programa conducido por Paty Chapoy para terminar con los rumores que se generaron a su alrededor debido a su problema de salud. Una de las grandes dudas era el tema del seguro médico y el dinero que tuvo que pagar al hospital donde se atendió. Las hipótesis indicaban que era una suma bastante alta la que le debía al centro médico donde estuvo internado para tratar su problema de salud.

Daniel Bisogno regresó a Ventaneando (IG: bisognodaniel)

¿Cuánto tuvo que pagar Bisogno por gastos hospitalarios?

Durante la charla en Ventaneando, Daniel no tuvo reparos en hablar sobre el dinero que se debía al hospital. Lo primero que dejó claro fue que el seguro cubrió una parte importante de la deuda, ya que se encargaron de pagar los 40 días hospitalizado. Posteriormente se tenía que aclarar cómo había cubierto el resto de la deuda con el hospital.

Bisogno no tuvo reparos en asegurar que fue TV Azteca, la empresa para la que ha trabajado muchos años, los que pagarían el resto de la deuda. El 'Muñeco' dejaría claro que fue Benjamín Salinas quien decidiera que debían apoyarlo con la deuda que se tenía con el centro de salud.

Bisogno reveló cómo pagó la deuda que tenía con el hospital (IG:[ bisognodaniel)

"Gracias a mi querido Benjamín Salinas que me ha apoyado en todo, todo lo que se ha necesitado, independientemente del seguro que yo tenía que también es de la empresa. Todo lo que se ha necesitado lo ha facilitado TV Azteca. Agradezco, porque por ejemplo los doctores que todo cobran aparte, que fue un gasto, imagínense fueron 40 días y más de 20 en terapia intensiva, la suma es muy importante, entonces adquiere el seguro una parte y todo lo que faltó de pagarle a los médicos, lo absorbió TV Azteca, cosa que agradezco de todo corazón", dijo Daniel.

Después de aclarar ese punto, el conductor de Ventaneando aseguró que todavía no puede hacer su vida con normalidad, ya que todavía no cuenta con las defensas fuertes y podría contraer alguna enfermedad respiratoria. Sus pulmones todavía no se encuentran recuperados por completo y una enfermedad respiratoria podrían complicar su recuperación.