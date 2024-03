Exintegrante de Acapulco Shore revela que la producción lo corrió y no se fue por su gusto

A lo largo de 11 temporadas de Acapulco Shore ha llevado a la fama a muchos jóvenes que son adictos a la diversión, sin embargo, las grabaciones de este reality show no ha sido tan sencillo como se ve en los programas, pues algunos de los integrantes fuera de cámaras han entrado en crisis y quisieron abandonar el programa.

Tal es el caso de Antonio o “Tony” Tiburcio quien frente a sus compañeros y público que seguía de cerca Acapulco Shore, reveló que tenía que irse por problemas familiares, sin embargo, hace unos días él mismo confesó que lo corrió la producción del reality show.

¿Por qué lo corrieron?

Foto: IG @tonytiburcio

Fue en su participación en un famoso podcast que el ex integrante de Acapulco Shore reveló que la verdadera razón de su inesperada salida fue debido a que la producción lo corrió del reality por considerarlo una “amenaza”.

Y es que Tony recuerda que hubo un momento en las grabaciones de Acapulco Shore, que todos peleaban con todos, era algo muy intenso lo que se vivía en esos días en donde a los televidentes les mostraban solamente diversión y sí, algunos conflictos, pero no todo lo que vivieron ellos salió al aire.

Corrieron a Tony.

Foto: MTV

Luego de esta crisis, Tony recuerda que dos personas de la producción trataron de tranquilizarlos, y así fue, apagaron las cámaras y se fueron a dormir; al otro día tenían que grabar los ‘greens’ y ahí recibió la noticia de su salida.

“Estábamos grabando greens y yo ya estaba desmicrofoneandome y me dicen ‘espérate no te vayas’, entra el productor, la directora de contenida y entra la jefa de MTV…y me dicen: ‘sabes qué te consideramos un riesgo potencial, creemos que por esta situación, y me dicen te vamos a pedir que te vayas’, la situación estaba muy débil y la siguiente ya no iba a ser Gaby nada más”, contó Tony