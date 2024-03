Karol Sevilla le responde a Niurka tras decir que su noviazgo con Emilio Osorio fue una “pérdida de tiempo”

La polémica se sostiene para Niurka Marcos por sus explosivas declaraciones, esta vez por defender la relación de su hijo Emilio Osorio con la influencer Leslie Gallardo. Y es que Karol Sevilla no se quedó callada y le respondió a la vedette luego de que ésta asegurara que el noviazgo que tuvo en el cantante fue una “pérdida de tiempo”.

Karol Sevilla le responde a Niurka Marcos

Luego de confirmar el fin de su relación con Emilio Osorio, Karol Sevilla se mantuvo alejada de la polémica y en medio de rumores de un nuevo romance con el cantante e influencer Mario Bautista. La joven actriz se negó en más de una ocasión a hablar sobre su expareja, pero esta vez no dudó en responder a lo que dijo Niurka Marcos del noviazgo con su hijo.

Sigue leyendo:

Niurka pelea con el periodista Esteban Macías en un programa en vivo: "¡no me vienes a callar!"

Emilio Osorio sigue los pasos de Sergio Mayer, ya usa falda larga y luce increíble

“La verdad es que no estoy tan pendiente ya ahorita de lo que digan de mí, ni por qué me critiquen, por qué me juzguen, ni por qué me tiren hate. La verdad es que hoy estoy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mi música, en mi familia, en lo que soy yo. Una frase que hoy me identifica muchísimo es: ‘Me da igual’, la gente va a hablar y solamente la gente que está cerca de mí sabe quién soy”, dijo Karol Sevilla.

¿Qué dijo Niurka Marcos?

Leslie Gallardo ganó fuertes críticas por su participación en “La Casa de los Famosos”, donde también habló de su relación con Emilio Osorio y la separación del cantante con Karol Sevilla. A su salida, Niurka Marcos no dudó en defender a la influencer asegurando que se sentía identificada con ella porque su personalidad es similar y aseguró que su hijo perdió tiempo en su noviazgo con la actriz.

“Emilio no la buscó, fueron las circunstancias. Emilio estuvo tres años perdiendo el tiempo. Si hubiera encontrado a su novia (Leslie) antes, hubiera dejado de perder el put* tiempo”, dijo la llamada “Mujer escándalo” en un encuentro con los medios.