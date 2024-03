Ludwika Paleta revela que en su boda hubo de todo, incluyendo golpes: “qué bonitas amistades”

A poco más de 10 años de su boda con el empresario y político Emiliano Salinas, la actriz polaca Ludwika Paleta finalmente reveló cómo fue la ceremonia que se realizó en una hacienda situada en Yucatán. La protagonista de “¿Quieres ser mi hijo” se sinceró en el programa de YouTube “Pinky Promise” -que conduce la exintegrante de JNS Karla Díaz-, lo que enamoró a sus fans.

La actriz, de 45 años de edad, habló de la ceremonia debido a que fue parte de una dinámica de preguntas mediante la que una seguidora le hizo un cuestionamiento: “¿Qué fue lo más divertido y lo más random que pasó en tu boda?”. Tras leer la pregunta, la también modelo expresó “muy buena pregunta”.

Entre risas, la actriz recordó cómo gozó de su boda con Emiliano Salinas. Foto: Instagram Ludwika Paleta.

Ludwika Paleta y revela detalles de su boda con Emiliano Salinas

De entrada, Ludwika Paleta expuso que para ella toda su boda fue divertida y muestra de ello fue que bailó toda la noche. “Mi boda fue divertidísima, ¡cómo la gocé! Todo era divertido. Bailé y bailé y bailé, desde que, o sea, no me senté en toda la noche y no salí de la pista toda la noche”.

Sin embargo, la protagonista de “Rumbos paralelos” admitió que en su boda también hubo golpes. “Lo más random (es que) hubo muchos borrachos que se cayeron. Yo tenía una ambulancia afuera porque tenía una amiga embarazada a punto de dar a luz, y ya no fue la que usó la ambulancia, la usó otra persona. Ahhh, ¡también se agarraron a golpes en mi boda! Arriba de una de las mesas, entre novios, dos hombres se agarraron y se golpearon y uno se cayó”, confesó en medio de risas la actriz.

Al confesar esto, Ludwika Paleta agregó que eso de “qué bonitas amistades”, además de que dejó entrever que hasta en las bodas más exclusivas pasa de todo.

Promoción de “Noche de bodas” a lado de Osvaldo Benavides

La entrevista de Ludwika Paleta fue especial porque acudió a “Pinky Promise” a lado de Osvaldo Benavides, de 44 años, con quien protagonizó la película “Noche de bodas”.

El par de actores llegó al set de grabación para promocionar la cinta que se estrenó el pasado 7 de marzo. Por lo mismo, las preguntas que respondió la actriz fueron acordes ya que partió hablando de su boda con Emiliano Salinas.