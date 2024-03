“Noche de bodas”: Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides narran sus historias

Con más de 30 años como actor, Osvaldo Benavides siempre quiso entrar al séptimo arte como director y tras 12 años armando el guion de su ópera prima, este 7 de marzo debuta en salas con la cinta “Noche de bodas”, una comedia romántica, que si bien es comercial, está seguro que sorprenderá al público.

“Desde niño dirigía mis películas con mis amigos, las escribía y actuaba, también. Entonces ahora esto es un sueño hecho realidad y responde al tipo de cine que yo quería ver más, ese cine mexicano comercial, que sea muy fácil de entender y accesible para cualquier persona, y que tenga una propuesta, algo distinto que ofrecer”, afirmó Benavides.

La cinta es protagonizada por él y la actriz Ludwika Paleta, con quien trabajara anteriormente en la pantalla chica. Narra la trama de una pareja que se casa a la orilla del mar y aunque todo está para que sea el mejor día de una nueva vida juntos, las cosas no salen como lo imaginaban, gracias a sus amigos, chocolates mágicos e incluso una cabina de fotos que delata las verdaderas intenciones de los novios.

Para la actriz, trabajar con Osvaldo era algo que deseaba desde hace tiempo, y por eso siempre estuvo dispuesta a realizar todas las ideas que Benavides le presentaba y cómo el personaje desde un principio estaba escrito para ella, sintió que esto le permitió tener más de su personalidad y humor. Además, también quería hacer cosas distintas.

“Para nosotros es necesario tener nuevas historias para no aburrirnos, porque generalmente vez lo mismo en todos los guiones, son las mismas historias y se repiten porque funcionan, pero es muy refrescante hacer algo distinto”, señaló la actriz.

RETOS DESDE EL GUION

Benavides tardó 12 años en realizar el proyecto, el principal reto lo encontró a la hora de ser el guion, porque sabía que si no le gustaba la idea, era porque realmente no era graciosa, así que tuvo que continuar, hasta que encontró el texto para este largometraje. “Es horrible porque no sabes cómo salir de ahí, pero tienes que seguir escribiendo, hasta que algo cuaje. Entonces, solamente es ser muy honesto, pero es difícil porque pasas tantas horas en eso, pero sabes cuándo está listo”, afirmó.

INVITAN A LAS SALAS

Este trabajo de escritura es mínimo cuando se lleva a la producción y al set de filmación, donde participan decenas de personas, por lo que los actores invitaron al público a asistir a las salas cinematográficas para disfrutar de esta historia en la pantalla grande.

“Si queremos ver mejor y más cine mexicano, hay que verlo en el cine, porque la intención de las plataformas es buena, pero es otra. Entonces, los reto a que vayan al cine y se pasen un buen rato, porque también hay que dejar el teléfono un ratito, y comprometerse con algo, aunque sea hora y media”, señaló Benavides.

DATOS

Benavides trabajó el guion con la directora Issa López.

Fernando Álvarez Rebeil y Marcela Guirado también actúan en la cinta.

Ricardo Polanco y Daniel Tovar completan el reparto de esta historia.

Verónica Langer tiene una participación especial en el filme.

NÚMEROS

42 créditos tiene como actor.

1995 trabajaron juntos en María la del barrio.