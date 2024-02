VIDEO: se pelean a golpes a fuera del Estadio Azteca por boletos para Karol G

Uno de los días más esperados por los fanáticos mexicanos de Karol G llegó, pues la cantante ofrecerá su primer concierto en la capital del país la noche de este jueves 8 de febrero y mientras algunos hicieron de todo por obtener un boleto a través de internet otros se enfrentaron en las taquillas del Estadio Azteca llegando a los golpes.

Fanáticas pelean por boletos de Karol G

En redes sociales se hizo viral el video de dos jóvenes que protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la taquilla del Estadio Azteca, pues ambas deseaban obtener un boleto para el primer concierto de Karol G. En el clip se observa que se reclaman por el lugar para después tomarse del cabello hasta caer y continuar con su pelea en el suelo.

Fans de Karol G pelean por un boleto en el Estadio Azteca. Foto: Captura de pantalla IG @ticketelhamster

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas lanzaron algunas burlas, entre otras cosas porque la venta de boletos para Karol G ocurrió en noviembre del año pasado: “Aquí la única ganadora es Karol G”, “El tercermundismo pega cañón”, “Se ve actuado”, “Esas no son peleas”, “Entonces mañana no será bonito”, “Me parece de mal gusto que publiquen estos videos… mal grabados” y “Libéranos del mal, Bichota”.

Más de los conciertos de Karol G en México

Este jueves será el primero de los siete conciertos que la intérprete de “TQG” dará en México, pues el 9 y 10 también deleitará a sus fanáticos de la capital del país en el Estadio Azteca para después continuar con sus presentaciones el 16 y 17 en Monterrey y el 23 y 24 en Guadalajara.

De acuerdo con Setlist FM la cantante colombiana retomará algunos de sus grandes éxitos y temas recientes para el repertorio de su concierto, entre éstos “Bichota”, “Gatúbela”, “MAMIII”, “Amargura”, “Provenza”, “Mi ex tenía razón”, “Tusa” y “Mi cama”.