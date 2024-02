Fans de Belinda atacan a Cazzu por indirecta en Instagram tras su tiradera contra Christian Nodal

Cuando todo indicaba que Cazzu había dejado atrás las críticas por su relación con Christian Nodal y se colocaban como una de las parejas favoritas, surge una vez más la polémica para la trapera argentina luego de la supuesta indirecta que habría enviado a Belinda tras el lanzamiento de "Cactus", tema que está dedicado al cantante de regional mexicano. Y es que a través de redes sociales fanáticos de la también actriz se lanzaron contra la cantante por la imagen compartida que tomaron de inmediato como burla.

¿Cazzu envía indirecta para Belinda?

Mientras el intérprete de "Botella tras botella" se ha mantenido alejado de la polémica que generó la nueva canción de Belinda, fue su pareja, Julieta Emilia Cazzuchelli, quien respondería con un meme a través de sus historias en Instagram haciendo referencia al tiempo que tardó la cantante en lanzar la tiradera tras su ruptura.

Cazzu comparte meme que fue tomado por los fans como una indirecta para Belinda. Foto: IG @cazzu

Aunque Cazzu no mencionó directamente a Belinda, los fanáticos de inmediato lo tomaron como una indirecta ya que usa la imagen de la actriz Gloria Stuart que interpreta al personaje de Rose en la cinta “Titanic” pero en su vejez, además de la canción “My heart Will Go On” de Céline Dion y con el mensaje “Han pasado 84 años”.

Fans de Belinda se lanzan contra Cazzu

La llamada "Nena Trampa" desató una intensa discusión en redes sociales luego de compartir el meme en Instagram, pues aunque algunos no dudaron en apoyarla los fans de Belinda arremetieron en su contra lanzando fuertes críticas tanto a su relación como a la manera en la que reaccionó a "Cactus".

“Cuando Cazzu entienda que ella es la madre de sus hijos más no el amor de su vida”, “Nodal embarazo a la que pudo, no a la que quiso”, “Ya se había tardado en aventar una indirecta, la canción ni es para ella pero se la acomoda”, “Otra Yailin, pensando que un hijo amarra a un hombre”, “Yo que tú no me metía con una mexicana”, “Lo peor que puedes hacer es defender a un hombre, we, ni vela en el entierro tenías”, “Sin atacarse, ni se te ocurra seguirte metiendo, Cazzu” y “Si le sigues te vas aguantar”, fueron algunos de los comentarios.