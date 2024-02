Eiza González elimina un tatuaje de su piel con láser y muestra el proceso

El hacerse un tatuaje en la piel es una de las decisiones más importantes para el ser humano, sin embargo, al paso de los años, algunos pueden cambiar de opinión y buscan eliminarlo de su piel a toda costa, tal es el caso de famosos como Christian Nodal, Lupillo Rivera, Alma Cero, y Eiza González.

Y es que, hace tan solo unas horas la protagonista de “Ambulancia” compartió en sus redes sociales que se encuentra en pleno proceso de eliminar un tatuaje que tiene, y aunque no reveló si el diseño lo hizo por algo en especial, la actriz dijo estar feliz por poder borrarlo.

Eiza tiene varios tatuajes.

Foto: IG @eizagonzalez

Eiza González elimina tatuaje

Como lo mencionamos anteriormente la super estrella latina que triunfa en Hollywood decidió borrar de su piel un tatuaje que ya no la hacía feliz, y es que la actriz se hizo aquel diseño luego de una noche de borrachera, así lo dio a conocer hace algunos años, pues lleva ya mucho tiempo tratando de eliminarlo.

Lo que si es que, Eiza dejó saber a sus seguidores que si bien el proceso de eliminación de tatuajes es algo doloroso, la clínica a la que acude ella encontró la mejor opción pues las molestias que siente con el proceso de limpiar su piel de la tinta es el mínimo.

Pocas veces deja ver ese tatuaje en sus fotos.

Foto: IG @eizagonzalez

El tatuaje que la actriz que protagonizó algunas telenovelas en México, se encuentra en el empeine de uno de sus pies, zona que aseguran los expertos es muy dolorosa tanto para plasmar el diseño como para eliminarlo.

“Mi proceso de remover el tatuaje ha sido duro, pero estoy más que emocionada de encontrar a @naamastudios, el dolor es mínimo (finalmente) y es menos tiempo gracias a su tecnología por lo que tengo más sesiones”, escribió Eiza en sus redes sociales.

Eiza mostró el proceso de eliminación.

Foto: IG @eizagonzalez

Cabe señalar que Eiza tiene varios tatuajes en su cuerpo, y algunos aseguran que incluso se tatuó una “M” en honor a su presunto novio el actor español Mario Casas y así mismo él una “E”, muy al estilo “3 Metros sobre el cielo”, sin embargo, estos diseños no han sido expuestos o captados en laguna fotografía.

No es la primera vez que se somete a este tratamiento

Aunque la actriz esta vez dejó claro que esta muy emocionada por haber encontrado el lugar ideal para decirle adiós a ese tatuaje que se hizo hace algún tiempo, la realidad es que Eiza desde hace varios años trató de eliminarlo.

Y es que en 2021, la protagonista de “Bloodshot” compartió también en sus historias de Instagram que estaba en pleno proceso de eliminación del mismo tatuaje.

Desde el 2021 trata de eliminar este tatuaje

Foto: IG @eizagonzalez

“Como dijo Phil Collins: Think Twice (Piensa dos veces)”, escribió en aquel entonces Eiza en sus historias, dejando claro que no había sido una buena decisión el haberse tatuado, sin embargo, en pleno 2024 podría por fin terminar este proceso doloroso y mostrar su pie libre de tinta.