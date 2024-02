"Es una rockstar", Christian Nodal revela cómo es ser papá de Inti junto a Cazzu

Christian Nodal no deja de enseñar lo emocionado que está de convertirse en papá, pues en cada entrevista, el intérprete de regional mexicano no pierde la oportunidad de hablar de su pequeña Inti, fruto de su relación con la rapera Cazzu. En una reciente conversación, el cantante destacó si ha cambiado su vida con el nacimiento de su bebé.

El intérprete de "Botella tras botella" ofreció una entrevista a Los40, en donde además de hablar de sus próximos proyectos en la música, también abrió su corazón para hablar de su familia, pues a pesar de que prefiere dejar este tipo de temas en lo privado, últimamente ha dejado ver lo feliz que está con su novia y su hija.

Nodal admite que Inti cambió su vida Foto: Especial

Así habla Nodal de su hija Inti

Durante la conversación, le preguntaron a Nodal si la llegada de su hija ha modificado sus planes de trabajo, al respecto, el cantante, de 25 años, indicó que a la pequeña Inti le gusta viajar, por lo que dejó ver que seguirá con sus giras alrededor de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, en donde ha llegado con su música.

“Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta súper bien”, destacó el intérprete, quien además reveló si su vida es diferente después del nacimiento de su bebé con Cazzu.

Nodal y Cazzu mostraron a su hija el 14 de febrero IG @cazzu

“Sí ha cambiado muchas cosas, también la madurez, el ser más responsable, y por ahí (detalles) que van como artista”, señaló el cantante de "La Intención", que ahora está más concentrado en su familia y en su carrera, dejando de lado los escándalos en los que se vio envuelto en el pasado.

¿Nodal escribirá canciones de cuna para Inti?

Asimismo, se le cuestionó si está dispuesto a cambiar de género o si podría comenzar a escribir canciones de cuna para su pequeña, la cual tiene 5 meses y ya ha cautivado a sus millones de seguidores.

Nodal indicó que su hija lo inspira como ser humano IG @cazzu

“Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista. Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad donde me enseñe música, creo que ahí me va a inspirar a hacer música que a ella le guste, ahorita está muy bebé”, mencionó.