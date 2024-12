Marcela Alcaraz no está muerta: “no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva”, aclara la actriz de Televisa | VIDEO

Marcela Alcaráz, quien fuera dada por muerta tras un supuesto ritual donde consumió una bebida hecha a base de ranas, declaró en sus redes sociales que se encuentra viva, en perfecto estado de salud y que además, no fue a ninguna actividad como la que se mencionó en recientemente.

La actriz de Televisa, quien fue dada por muerta durante las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, dio a conocer en un comunicado que está bien y está viva, que nunca se presentó en un retiro espiritual, no ha estado en Durango en fechas recientes y tampoco es ella quien murió.

Informó, por otra parte, que este mal entendido deriva de que hay una mujer que lamentablemente sí perdió la vida en este lamentable caso de un supuesto brujo que le dio a beber una sustancia presuntamente hecha con ranas. Informó, sin embargo, que dicha mujer se llama Marcela Alcazar y envió sus condolencias a la familia.

"Hola, ¿Cómo están? Quiero aprovechar este espacio para saludarlos, para que me vean y vean que estoy viva y estoy bien. Quiero aclarar que nunca fui a ningún tipo de retiro, no fui a Durango, no consumí ningún tipo de veneno, estoy viva y estoy bien. Tengo entendido de que esta confusión deriva de que sí hay una persona que falleció en estas circunstancias y su nombre es Marcela Alcazar. Quiero darle el pésame a su familia y a sus amigos. No sé en qué momento esta nota se confundió, confundieron los apellidos, no lo sé. Aquí estoy abierta a dar la información que necesiten (...) Estoy feliz, y bueno, pasando a otros temas quiero aprovechar para felicitarlos por Navidad".