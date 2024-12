Priscila Arias, conocida en redes sociales como “La Fatshionista”, anunció su compromiso con su novio, Iván, a través de un romántico video en el que explica cómo organizó por varias semanas la sorpresa para su pareja. Aunque recibió una ola de felicitaciones, también dividió opiniones entre los internautas debido a que fue ella quien le pidió matrimonio su pareja rompiendo así con los estereotipos de género.

Además de la comedia y los tutoriales de belleza, la influencer ha enfocado su contenido en el empoderamiento, feminismo y la igualdad de género. La también modelo plus size es parte del movimiento body positive al igual que aristas en todo el mundo como la cantante Demi Lovato, la influencer Lele Pons, Selena Gómez, Camila Cabello y Hillary Duff. Algo que comparte con sus compañeras en el podcast "Seis de copas".

En su video compartido en redes sociales, Priscila Arias explica que todo comenzó con los preparativos por su segundo aniversario de novios cuando decidió que era momento de dar el siguiente paso en su relación. Entonces se dio a la tarea de buscar un anillo y eligió uno con un diamante negro; luego buscó el lugar que ambos deseaban y reunió a sus amigos más cercanos, finalmente subió al escenario y relató un poco más de su historia de amor para después arrodillarse y recibir el "sí".

"La Fatshionista" divide opiniones por ser ella quien le pidió matrimonio a su novio. Foto: IG @lafatshionista

"Sé que todavía es poco convencional que una mujer sea quien haga la propuesta, pero no somos una pareja convencional", dijo la creadora de contenido en el clip en el que le llovieron felicitaciones por su compromiso y por romper esquemas para se ella quien entregue el anillo a su pareja.

Compromiso de "La Fatshionista" divide opiniones en redes sociales

Aunque en los comentarios influencers y amigos de la pareja celebraron el compromiso, también se desató un intenso debate entre los internautas sobre los roles de género. Algunos usuarios recordaron las declaraciones que alguna vez habría dado Priscila Arias en las que destacaba su desagrado a las pedidas de mano en público ante la presión que supuestamente implica esto en quienes reciben el anillo para aceptar.

“Rompiendo patrones, la Pris siempre adelantada a nuestra época”, “Muy bonito, pero ojalá que él también le hiciera la propuesta. Merece ser ella la princesa”, “Si ‘La Fatshionista’ tuviera un cuerpo que encaja en los estándares de la sociedad nadie estaría criticando que ella pidió matrimonio”, “No me encanta la idea de ser mujer y ser tú la que pidas matrimonio”, “Eligió desde una necesidad y no desde la conexión y el amor”, “No, hermana, que la mujer se arrodille ante el vato para pedirle matrimonio… no puede ser” y “¿Y que nadie la detuvo? ¿Por?”, fueron algunos de los comentarios.

Priscila Arias se comprometió con su novio, Iván, tras dos años de noviazgo. Foto: IG @lafatshionista

