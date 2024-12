El famoso cantante que consoló a Shakira en el peor momento de su doloroso divorcio

Cuando se habla de relaciones dentro del mundo del espectáculo, una de las etapas más complicadas sucede al anunciar una ruptura, pues es necesario dar algunas explicaciones para los medios y fans que siguieron. Este fue el caso de la separación de Shakira y Gerard Piqué en junio de 2022, acontecimiento que conmocionó a la farándula, pues tras 11 años de relación y dos hijos en común, la noticia se difundió rápidamente, convirtiéndose en un tema de interés global.

Al ser figuras importantes en el entretenimiento internacional, las especulaciones comenzaron a circular rápidamente y ésto agudizó el dolor de la cantante colombiana, quien se refugió en su familia y amigos, pero hay alguien en especial que le brindó consuelo y fortaleza en momentos difíciles.

Fue así como la cantante afirmó que uno de los amigos que más la apoyo fue Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay; en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Shakira compartió cómo Martin estuvo presente durante su proceso de separación, enviándole mensajes de amor y apoyo.

Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría, declaró Shakira.