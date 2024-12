Doña Rosa, mamá de Jenni Rivera, está hospitalizada, aseguran que está delicada

Este viernes 20 de diciembre, trascendió en diversos medios de comunicación que la señora Rosa Saavedra, quien es madre de la fallecida Jenni Rivera y de los polémicos hermanos de “La mariposa de barrio”, Lupillo, Juan, Rosie, y Pedro, se encuentra hospitalizada en un nosocomio en California.

Hasta el momento, no han confirmado qué es lo que llevó a la madre de Jenni Rivera al hospital, sin embargo, todo parece indicar que el diagnostico no es nada alentador, pues su hijo Juan Rivera no quiso dar información al respecto por respeto a su madre, sin embargo, pide a Dios que todo salga a favor de Doña Rosa.

Doña Rosa se encuentra hospitalizada

Foto: IG @senora_rosa

¿Qué le pasó a Doña Rosa Saavedra?

Durante el programa de YouTube del periodista Javier Ceriani, Juan Rivera habló en exclusiva sobre el delicado estado de salud de su madre, Doña Rosa, quien desde este viernes 20 de diciembre se encuentra internada, en dicha comunicación el también cantante confirma que su mamá está en el hospital, aunque no quiso dar detalles de lo que tiene mal a Doña Rosa.

“En realidad, la neta, no sé…bueno sí sé, pero por respeto a mi mami me reservo lo que está sucediendo solo le digo a la gente que le pedimos a Dios de que todo salga bien y pues ahorita, es difícil, no sé qué decir o no decir”, dijo Juan Rivera

Por otra parte, Juan Rivera hizo una reflexión sobre los seres queridos y el poco tiempo que se les presta, ya que debido a ocupaciones como el trabajo u otras situaciones, pasa poco tiempo a su lado: “Ellos también son hijos de Dios y son prestado para nosotros también, seguido no valoramos lo que tenemos y no les prestamos el tiempo que se merecen, no les damos el amor o la atención y tomamos como prioridad otras cosas…le pido a Dios que todo salga bien y es todo lo que te puedo decir”.

Revlon detalles del estado de salud de Doña Rosa

Pese a que Juan Rivera o alguien más de la familia Rivera se han negado a dar información sobre el estado de salud de Doña Rosa, una mujer quien tiene un familiar en el mismo hospital que la mamá de Jenni habló con los reporteros y aseguró que su madre reconoció a Doña Rosa y estuvieron platicando.

De acuerdo con la mujer, Doña Rosa no se encuentra nada bien y tiene problemas en el corazón: “No se sentía bien, tenía problemas con el pie y su corazón, y estaba diciendo que se le había dormido un lado…se miraba mal, no podría decirle qué es lo que le hicieron ni nada de eso, no puse atención, yo estaba con mi familia”.

Cabe señalar que hasta el momento, los hijos de Doña Rosa a través de sus redes sociales solo piden oraciones para la pronta recuperación de la matriarca de los Rivera, sin dar detalles exactos de lo que tiene la madre de Jenni Rivera.

