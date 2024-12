Apolo, hijo de Mayela Laguna sería uno de los herederos de Silvia Pinal por esta sorprendente razón

El pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna sería uno de los herederos de Silvia Pinal debido a que la diva de la época del cine de oro mexicano no logró sacar del testamento al pequeño de 5 años de edad, así lo dio a conocer el periodista periodista Emilio Morales.

Y es que la desaparecida diva de México no habría actualizado su testamente y por ello Apolo seguiría siendo unos de lo beneficiarios, el testamento se habría leído ante un notario público en casa de María Elena Galindo. Aseguran que la noticia habría desconcertado a la familia debido a que hace un año Luis Enrique Guzmán anunció que Apolo no era su hijo e inncluso realizaron una prueba de ADN que habría dado negativo pero afirman que incluso aun no han podido cambiar los apeídos del menor.

El pequeño creció rodeado de la familia Pinal Guzmán Foto: Instagram mayela_laguna

Apolo sería uno de los herederos de Silvia pinal pese a no llevar la sangre de la familia

Esto ocurre luego de que trascendiera en distintis medios que la Dinastía Pinal enfrenta diferencias por la lectura del testamento de Silvia Pinal y que incluso se hablara de que durante la reunión hubo gritos entre los integrantes de la familia, ya que no se habrían encontrado conformes con la voluntad de Silvia Pinal.

Incluso aseguran que Michelle Salas le habria gritado a su Luis Enrique Guzman por presuntamente haber desaparecido algunas joyas de la diva del cine mexicano. Sin embargo; Michelle Salas también fue señalada por Frida Sofía de robar pertenencias de Silvia Pinal, acusaciones que la hija de Stephannie Salas y Luis Miguel nunca desmintió.

