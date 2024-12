Luis de Alba "El Pirruris" da sus primeras declaraciones tras los rumores de su supuesta hospitalización

Hace una semana se dio a conocer el rumor de que el famoso comediante Luis de Alba, mejor conocido como "El Pirruris", había sido hospitalizado debido a causa de una fuerte enfermedad, situación que fue aclarada poco después por su esposa, quien aseguró que únicamente acudió a la institución médica para hacerse chequeo general.

Sin embargo, las alarmas se encendieron nuevamente luego de que los conductores Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez del programa "Ventaneando" declararán que la verdad era otra, afirmando que el artista había ingresado al hospital debido a que presentó una insuficiencia cardíaca causada por una descompensación por neumonía.

En medio de dicha polémica, fue el mismo "Pirruris" quien salió a aclarar su situación al dar sus primeras declaraciones ante las camaras del programa "Venga La Alegría", tras su supuesta hospitalización, comentando que se sorprendió al ver tantos rumores entorno a su salud, asegurando que efectivamente solo fue un chequeo de rutina.

"La doctora no me dejo ir, no porque tuviera algo malo, si no, para que rutinariamente me checaran el corazón, y la arritmia cardiaca y el hígado, y todas las m%dres que traigo chuecas", explicó Luis de Alba.