Ana de la Reguera revela que congeló sus óvulos, ¿quiere ser madre a sus 47 años?

La actriz mexicana Ana de la Reguera dio a conocer si entre sus planes a largo o corto plazo se encuentra ser madre, tema que abordó porque está promocionando “Una pequeña confusión”, película en la que trabajó con Juanpa Zurita y que gira en torno a la maternidad y paternidad a través de tratamientos de fertilidad.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, la protagonista de “Azul” y “Pueblo chico, infierno grande” recordó que hace más de 10 años congeló sus óvulos; cabe recordar que en el pasado la actriz confesó que tomó esta decisión porque en ese momento lo vio como una manera de ser madre en un futuro ante la presión de su familia, especialmente de su madre, Nena de la Reguera, periodista y personalidad de televisión que fue Miss Veracruz. Sin embargo, ahora que tiene 47 años de edad, su visión ha cambiado, ya que en la charla expuso lo siguiente:

“Están ahí congelados desde hace como 10 años, ahí los tengo, no creo que los vaya a utilizar, pero ahí se quedaron”

Con estas palabras, y sin ahondar más en el tema, Ana de la Reguera externó que prácticamente ha soltado la posibilidad de ser madre. Pese a que cuenta con este recurso para dar vida, la famosa se seguiría enfocando en su carrera que comenzó a finales de los años 90 y a lo largo de los años ha prosperado.

Para qué sirve congelar óvulos como hizo Ana de la Reguera

La actriz originaria de Veracruz, Veracruz, recurrió a congelar los óvulos cuando tenía alrededor de 37 años, medida que expertos en la salud sugieren cuando se quiere dejar entreabierta la puerta a la maternidad. De esta manera, se cuida el buen estado de los óvulos para facilitar la fertilidad.

De acuerdo con The Fertility Center México, este procedimiento consiste en congelar uno o más óvulos que no han sido fecundados, es decir, son óvulos que no se combinaron con espermatozoides. Cuando se decide emplearlos, en el laboratorio se fecundan para producir embriones que se colocan en el útero de la mujer, recurriendo a un tratamiento de fecundación in vitro.

Famosas que han recurrido a la fecundación in vitro

En los últimos años numerosas famosas -tanto de México como de otros países, como Estados Unidos- han recurrido a tratamientos de fertilidad para ser madres. Sherlyn es una de ellas y mediante sus redes sociales compartió cómo vivió el proceso, además de que actualmente revela cómo vive la maternidad que decidió ejercer por su cuenta. Otras famosas que optaron por este camino para ser madres son las hermanas Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian.

