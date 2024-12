Bárbara Islas revela que tomó terapia tras la polémica con Gala Montes: “Me sentí muy agredida”

El supuesto romance entre Gala Montes y Bárbara Islas sigue dando de qué hablar, esta vez la actriz reveló haberse sentido “agredida” por los comentarios que recibió en redes sociales y decidió acudir a terapia para enfrentar el mal momento. Además, descartó la posibilidad de retomar su amistad con la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” con quien dijo no tener ningún rencor.

Tan sólo unos días antes de entrar al reality show, Gala Montes reveló tener una relación con Bárbara Islas y durante una transmisión del programa le declaró su amor. Sin embargo, la reacción de la actriz no fue lo que esperaba ya que negó todo vinculo romántico entre ellas asegurando que sólo existía una buena amistad. Ante esto, la también cantante fue acusada de obligar a quien fuera su compañera de escena a "salir del clóset" dando inicio a una batalla de declaraciones y controversia en redes sociales.

A cinco meses de lo ocurrido, Bárbara Islas reveló haberse sentido "violentada" y "agredida" por los comentarios que recibió al negar un romance con Montes. Algo que logró dejar atrás gracias a la terapia y el apoyo tanto de su familia como de sus amigos; además, indicó que no hay posibilidad de retomar su amistad con la cantante a quien dijo no guardarle ningún rencor pese a lo ocurrido.

“Mucha lección aprendida. En el momento para mí fue super violento, me sentí muy violentada, muy agredida, no sólo por la gente (…) Bueno, aprendí que es parte del medio, uno tiene que aprender a jugar esto, ya ahorita me siento muy bien, como que lo veo meses después y digo: ‘Ay, Bárbara’, yo estaba toda preocupada. Ahorita ya me siento muy tranquila, terapia ayudó, mi familia ayudó, mis amigos, tener un proyecto ayuda, pero hubo un momento que dije: ‘Esta tormenta no me la esperaba’”, dijo la actriz.