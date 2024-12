Exintegrante de Hoy revela que sus padres utilizaban el dinero que ganaba de niña

Nashla Aguilar, actriz que alcanzó la fama en su niñez por su participación en telenovelas infantiles como Atrévete a Soñar y Sueños y caramelos, ha dejado al descubierto una dura realidad que enfrentó en su adolescencia. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la joven reveló que, a pesar de haber trabajado desde pequeña en importantes producciones de Televisa, cuando llegó a la adolescencia, no solo no tenía ahorros, sino que su familia había gastado todo el dinero que ganó en su etapa como actriz infantil.

Acompañada de otros artistas como Yurem y Martín Ricca, Nashla compartió su experiencia sobre el impacto que tuvo en su vida no contar con el control de sus finanzas durante su niñez. Según la actriz, no fue hasta que creció que comenzó a darse cuenta de la falta de dinero y cómo su familia manejó sus ganancias sin haber ahorrado nada.

Sin trabajo y sin dinero, así se dio cuenta Nashla de los malos manejos

Desde que Nashla Aguilar se unió al elenco de Atrévete a Soñar, su rostro se hizo familiar para miles de televidentes, ganando fama y generando ingresos significativos. Sin embargo, como muchas otras estrellas infantiles, ella no tenía pleno conocimiento sobre el valor del dinero que ganaba, lo que llevó a su familia a manejar sus ingresos de manera poco conveniente. A medida que crecía y comenzaba a ser rechazada en las audiciones, Nashla se encontró con una dura realidad: ya no tenía dinero y su carrera, que había sido exitosa en su niñez, parecía haberse estancado.

En la entrevista, Nashla recordó cómo, al llegar a la adolescencia, se enfrentó a una situación desconcertante: “A mí sí me dolió mucho llegar a esta parte donde ya no conseguía nada. Lo que yo había hecho de niña, ahora me jugaba en mi contra”, confesó, visiblemente afectada. Además, reveló que, durante esa etapa de transición, no solo faltaba el trabajo, sino también los recursos para sostenerse mientras buscaba nuevas oportunidades en el medio.

Sus padres manejaron su dinero

Lo que más sorprendió de la historia de Nashla fue la forma en que su familia manejó el dinero que ella ganaba. Durante su etapa como actriz infantil, los ingresos de Nashla eran utilizados por sus padres para diversos fines, sin que ella tuviera control o acceso directo a esos recursos. “De pronto me decían: ‘Oye, vamos a utilizar este dinero porque nos vamos a ir de viaje los cinco’. Qué decía, pues sí, o también, este dinero se va a utilizar para una camioneta en la que tú vas a moverte”, explicó.

La actriz relató cómo sus padres usaban el dinero para compras familiares, incluyendo un vehículo y viajes. Esta situación la dejó con la sensación de no haber sido protegida financieramente, ya que, a pesar de su éxito laboral, no contaba con ahorros que le permitieran enfrentar la incertidumbre de su carrera juvenil.

A pesar de este panorama, Nashla aclaró que no guarda rencor hacia sus padres. En una conversación más profunda en el podcast El Papishow, afirmó que no le guarda resentimientos a su madre, a quien también le agradece por todo lo que hizo por ella. “Esto lo digo con muchísimo amor y sin tirarle hate a mi mamá”, aclaró, aunque en el pasado había reconocido sentirse explotada en su infancia. La actriz destacó que su madre, aunque exigente, actuó según sus propios parámetros, y ahora su familia es económicamente independiente.

