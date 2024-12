"Los pómulos se me cayeron": Laura Flores confiesa que casi pierde el rostro por haberse sometido a una intervención estética

A lo largo de los años, el público ha sido testigo de las horribles consecuencias que una intervención estética mal practicada puede causar a la salud de las y los famosos, cuyas integridades han llegado a estar en riesgo tal y como le paso a la famosa actriz Laura Flores, quien durante su participación en el podcast del presentador de televisión Marco Antonio Regil relato el infierno por el que pasó tras haberse realizado un procedimiento para verse más bella.

Según narro, fue poco después de su participación en la telenovela "Las hijas de la señora García" que tomo la decisión de acudir con un supuesto profesional al que había conocido en un programa de televisión, para que le aplicará rellenos e hilos tensores bajo la piel del rostro.

Sin embargo, lejos de darle algún beneficio, dicha intervención comenzó a manifestar resultados negativos, pues explicó que sus pómulos se estaban cayendo hacía la parte inferior de su cara.

“Los hilos tensores me fueron súper mal, los pómulos se me cayeron y terminaron en la parte inferior de mi rostro. Parecía hámster y me los tuvieron que quitar”, señalo Laura Flores.

Al ver como su estado empeoraba cada día más, Laura Flores no tuvo más remedio que buscar ayuda de profesionales en México para revertir el procedimiento, quienes a pesar del daño, lograron retirar los materiales que estaban afectando la salud de su rostro de manera exitosa, aunque eso sí, explicó que posteriormente su cara sufrió de una intensa inflamación debido a que sus mejillas fueron abiertas para poder ser limpiadas a fondo.

"Me abrieron como si fuera una cáscara de plátano, me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto, porque se me hizo una cicatrización queloide interna. La cara se me inflamó terriblemente y me tuvieron que limpiar para arreglar el desperfecto, pero podría no haber tenido solución", narró la actriz.