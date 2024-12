Elisa Beristain rompe el silencio y revela por que terminó “Chisme no Like” y si es que despidió a Javier Ceriani

Luego que hace unos días se confirmó que el polémico programa de espectáculos “Chisme No Like” se terminó y que los conductores de esta emisión, Elisa Beristain y Javier Ceriani no habían terminado en muy buenos términos, ambos presentadores ya hablaron y compartieron su parte de la historia.

Ceriani lo hizo a través de su nuevo canal de YouTube y entrevistado por Adela Micha, mientras que Elia Beristain rompió el silencio este jueves 12 de diciembre, también en su canal de la plataforma antes mencionada, ahí la esposa de Pepe Garza reveló por qué terminó Chisme No Like.

Elisa rompió el silencio.

Foto: Elisa Beristain

Elisa Beristain da detalles de su relación con Javier Ceriani y Chisme No Like

Luego de que Javier Ceriani habló sobre su separación laboral de Elisa Beristain y el término de Chisme No Like, fue el turno de la esposa de Pepe Garza quien a su vez también anunció su nuevo proyecto laboral y lo que hará ahora, pero sin la compañia del también autonombrado “El águila”.

Fue a través de su canal de YouTube que Elisa Beristain respondió algunas preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus redes sociales, sobre su relación con Ceriani, la culminación de Chisme No Like y hasta si es que es verdad que está al borde del divorcio con Pepe Garza.

Respecto a Ceriani dijo: “Lo que sucedió es que pasamos mucho tiempo juntos, fue un tiempo que obviamente trae fricciones… cada persona tiene un punto de vista diferente y por eso vamos a iniciar con esta nueva etapa”, Elisa también comentó que supo que su compañero ya no se sentía feliz en el proyecto, por lo que sobre ese tema no tuvo nada más que decir.

Además de lo anterior, Beristain dejó claro que Ceriani y ella eran socios, por lo que las decisiones eran tomadas por ambas partes. Sobre el final de Chisme No Like, Elisa dijo que aunque es un proyecto que no volverá más, está muy orgullosa de todo lo que crearon juntos, sin embargo, dice estar muy sorprendida “por que fue muy abrupto

El nuevo proyecto de Elisa Beristain

El reconocido creador de contenido Beristain sorprendió a sus seguidores con un emocionante anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram. Con su estilo único y cercano, reveló que el lanzamiento de su nuevo proyecto ya es una realidad. El pasado 8 de diciembre, marcó el inicio de una propuesta que promete mantener a su audiencia al borde del asiento. Este nuevo contenido no solo refuerza su conexión con sus fans, sino que también reafirma su compromiso de seguir innovando en el mundo digital.

“¡Hola, comadritas y compadritos! Bienvenidos al primer episodio de ‘Mentes oscuras’, un espacio donde exploramos los misterios más impactantes y las historias más escalofriantes de la humanidad. Este proyecto ha sido un sueño en el que he trabajado por meses, y aunque mi intención inicial era lanzarlo en enero, decidí adelantarlo para que conozcan esta nueva etapa de mi carrera”.

Así anunció su nuevo proyecto.

Foto: Elisa Beristain

