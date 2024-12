Filtran FOTO de Erik Rubín con su supuesta nueva novia, ella habría conquistado al ex de Andrea Legarreta

Nuevamente el nombre del famoso cantante, Erik Rubín acaparó las portadas de los principales medios de la farándula después de que trascendiera que se está dando una nueva oportunidad en el amor tras su separación de la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta.

En febrero de 2023 el mundo del espectáculo quedó en shock después de que Andrea Legarreta anunciara su separación del cantante, Erik Rubín, después de 22 años de relación. A casi dos años de la noticia todo parece indicar que el integrante de "Timbiriche" se está dando una nueva oportunidad en el amor o al menos así lo indican los reportes.

Resulta que en la reciente transmisión del programa de YouTube de Javier Ceriani fue compartida una fotografía de Erik Rubín junto a una jovencita, con quien supuestamente tendría una relación sentimental. De acuerdo con la información la imagen fue tomada durante un viaje que hicieron en Playa del Carmen.

En este sentido el exconductor del programa "Chisme No Like" aseguró que Erik Rubín, expareja de Andrea Legarreta, compartió la imagen, pero a los pocos minutos tomó la decisión de borrarla. Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven, pero al parecer no es la primera vez que los ven juntos.

El cantante fue sorprendido con su supuesta nueva pareja. Foto: Juego de Voces

De acuerdo con Javier Ceriani hace unos días Erik Rubín y su supuesta nueva pareja también estuvieron presentes en un concierto que ofreció el integrante de "Timbiriche" junto a su hija. Al parecer la joven tomó la decisión de estar lejos de las hijas de él y se sentó varias sillas atrás.

El cantante no ha confirmado el noviazgo. Foto: Javier Ceriani

¿Por qué terminaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

En febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación después de más de 22 años de matrimonio, tiempo en el que procrearon a sus hija Mía y Nina Rubín Legarreta. La ahora expareja aseguró que no estaban cerrados a una reconciliación, pero por el momento era mejor tomar rumbos distintos.

En este tiempo el cantante de "Con todos menos conmigo" ha sido relacionado sentimentalmente con la conductora Mónica Noguera, pero todo se trató de un simple rumor. Ahora, a finales de 2024, Erik Rubín estaría saliendo con una joven que al parecer no pertenece a la industria.

