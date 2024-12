Emiliano Aguilar felicita a Cazzu por el éxito en su concierto: "Se la rifa La Jefa"

Tras poco más de un año de ausencia, Cazzu retomó con gran éxito el lugar en el escenario que nadie pudo haber llenado mejor que ella en un derroche de talento. Las felicitaciones no se hicieron esperar, pero el mensaje que destacó en redes sociales fue el de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, que ha externado su apoyo a la cantante argentina en medio de la polémica que enfrenta con Christian Nodal.

El hijo mayor de Pepe Aguilar ha decidido seguir los pasos de su papá en la música, aunque no en regional mexicano como lo han hecho sus hermanos Ángela y Leonardo que han recibido el impulso en su carrera del patriarca de la dinastía Aguilar. Mientras que Emiliano decidió abrirse paso en solitario con el rap, además de que se mantiene distanciado de su famosa familia desde hace varios años, incluso, reveló en entrevista para "Ventaneando" que su padre no ha tenido contacto con él para conocer a su nieta.

Pese a que se mantiene alejado de la polémica que rodea a su familia, Emiliano Aguilar captó la atención del público debido a que le ha mostrado su apoyo a Cazzu y se declaró fanático de su música. Tal y como ocurrió con su regreso a los escenarios, pues el cantante aprovechó para felicitarla y reconocer su talento; sin embargo, algunos internautas aseguran que se estaría "colgando" de la fama de la trapera argentina para ganar popularidad.

Emiliano Aguilar felicita a Cazzu por el éxito en su concierto. Foto: IG @cazzu

Esta no es la primera vez que el hermano de Ángela Aguilar le muestra su apoyo a Cazzu y reconoce su talento, algo que le ha ganado críticas en redes que no duda en responder asegurando que se trata de una admiración genuina: “¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera. Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”.

Emiliano Aguilar envía fuerte consejo a su hermana Ángela

En entrevista para el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, el rapero habló sobre la manera en la que su papá, Pepe Aguilar, ha defendido a su hermana Ángela de las críticas que recibe por su matrimonio con Christian Nodal que enfrenta rumores de una infidelidad por su repentina relación y compromiso tras su ruptura con Cazzu, algo que habría hecho evidente la trapera en una entrevista donde respondió a las declaraciones de la cantante de regional mexicano.

Emiliano Aguilar le envió un consejo a la intérprete de "Qué agonía" asegurando que no necesita a nadie que la defienda y que ante la adversidad debe aprender a levantarse y continuar, tal y como lo habría hecho él en el pasado. Aunque también dijo entender a su papá y la manera en la que la ha defendido ante los constantes ataques en redes sociales.

“Muchas personas me dicen que soy malagradecido, yo no siento eso, nada más siento que dije lo que es. Que se aguante como yo lo hice (…) No siento que ocupe alguien que la defienda, ya está grande, pero al final de cuentas es hija de mi papá y es su hijita, su princesa, y obviamente la tiene que cuidar, lo entiendo por completo”, dijo.

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, celebra el regreso de Cazzu a los escenarios. Foto: IG @emiliano_aguilar.t

