¿Paul McCartney podría cancelar sus conciertos en México?, está fue la polémica condición que puso para dar su show

Paul McCartney fue criticado por sus exigencias para los conciertos de su gira 'Got Back' en México

Este viernes 8 de noviembre Paul McCartney ofrecerá el primero de los tres conciertos que tiene programados en México como parte de su gira "Got Back", el cual tendrá lugar en el Estadio BBVA de Monterrey en punto de las 21:00 hrs, mismo que ha dado mucho de qué hablar, no solo por el regreso del miembro de "The Beatles" al país, sino, también por las polémicas condiciones que el artista puso para su show de esta noche.

De acuerdo con la información revelada por el programa "La hora de Willie" de la estación de radio RG La Deportiva, Paul McCartney habría exigido que no se elabore ni se venda ningún platillo de origen animal durante su presentación en el estadio, esto debido a que el músico británico es un conocido activista que lucha por los derechos de los animales, razón por la que además ha mantenido una dieta vegana desde 1975.

“Como él es vegano le acaba de solicitar al Monterrey que por favor eviten elaborar alimentos provenientes de animales. No se pueden elaborar alimentos provenientes de animales en el estadio por instrucciones de Paul McCartney. No pueden vender de la media cancha en adelante al escenario", revelaron en el programa de radio.

Paul McCartney se presentará este viernes 8 de noviembre en Monterrey

Foto: OCESA

¿Paul McCartney podría cancelar sus conciertos en México?

La petición de Paul McCartney generó mucha controversia en redes, recordando a aquella ocasión en la que el vocalista de la banda británica "The Smiths", Morrissey pidió la misma exigencia durante su presentación en el Vive Latino del 2018, misma que fue cumplida generando la molestía de algunos de los asistentes al festival.

Por ahora se desconoce si el intérprete de "Hey Jude" implementará la misma medida para sus shows del 12 y 14 de noviembre en la Ciudad de México. De igual forma no se sabe si podría llegar a tomar alguna represalia como cancelar su concierto si no se cumplen con sus condiciones, por lo que será mejor no arriesgarse a descubrirlo y respetar su petición.

