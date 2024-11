Pablito Ruiz confiesa que fue víctima de bullying debido a su orientación sexual

La música en español ha tenido a grandes exponentes a lo largo de los años, pero la industria también ha apagado la luz de muchos artistas que no cumplen con las normas de género. Y aunque poco a poco se han ido eliminando estigmas gracias a la lucha de la comunidad LGBTIQ+, hace algunos años las críticas eran implacables, lo que llevó a artistas de la talla de Pablito Ruíz a alejarse de los escenarios debido a las críticas contra sus preferencias sexuales.

Pablo Maximiliano Coronel Ruiz, conocido artísticamente como Pablito Ruiz, es un cantante argentino que alcanzó el estrellato durante finales de los años 80 y principios de los 90. Con éxitos como “Cachetada” y “Orgullosa Nena”, su música se convirtió en parte de la banda sonora de una generación en América Latina, pero detrás de los reflectores y la fama, Pablito enfrentó una serie de retos personales y emocionales que han dejado huella hasta el día de hoy.

En una reciente y reveladora entrevista con la reconocida periodista Matilde Obregón, Ruiz profundizó sobre las dificultades que afrontó en los inicios de su carrera y entre los temas más impactantes se encuentra el bullying que sufrió debido a su fama temprana y los cuestionamientos a su identidad personal.

Cabe recodar que Pablito Ruiz comenzó su carrera cuando apenas era un niño, un hecho que lo expuso a una fama repentina dentro de una industria que se ha caracterizado por ser poco empática y a ésto se sumaron los desafíos típicos de la infancia y adolescencia. A través de la entrevista con Matilde Obregón, el cantante compartió cómo, a medida que su fama creció, también aumentó la atención crítica sobre su vida personal y su personalidad.

Me hacían bullying por mi sexualidad, todavía no estaba definido en esa época [...] Eran los niños de esa época, los varones más grandes que yo me tenían envidia y me bulleaban y me decían de todo. Sí era difícil, esa época fue difícil, confesó Pablito Ruíz.

El cantante también comentó que, aunque lograba encontrar consuelo en el escenario y en el calor de su familia, las críticas y los comentarios negativos que circulaban en los medios de comunicación lo afectaban profundamente, pues a menudo carecían de regulaciones en cuanto a la privacidad y la protección de menores, contribuyeron a una narrativa que no siempre era favorable para los artistas infantiles. El acoso mediático es un fenómeno que hoy es ampliamente estudiado, y organizaciones como la UNICEF y la UNESCO han advertido sobre el impacto negativo que puede tener en el desarrollo emocional y mental de los jóvenes.

Me refugiaba mucho en los shows, en mi familia, en mis hermanos. Mi mamá me cuidaba mucho, pero yo escuchaba todo lo que se hablaba en los medios y no era feliz. No eran momentos felices. En esos momentos, mi mamá escuchaba cosas críticas en la televisión y se ponía a llorar. Yo por ahí, era chico y no estaba tan consciente, no le daba mucha importancia, dijo el cantante.