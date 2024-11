La tecnología los lleva al pasado en “Cada minuto cuenta” y el Terremoto de 1985

El director Jorge Michel Grau veía con asombro el uso de las pantallas verdes para recrear todo tipo de escenarios en las cintas de Hollywood, pero quedó más impactado cuando vio que podían hacer cosas similares o más elaboradas con una pantalla de 200 metros de volúmen y desde la filmación ver el resultado.

Grau utilizó este “monstruo” para recrear distintos sets para la serie Cada minuto cuenta, que trata del Terremoto de 8.1 grados Richter, que derribó varios edificios del entonces Distrito Federal en 1985. Esta pantalla gigante, le permitió mostrar el derrumbe del edificio Nuevo León de Tlatelolco y el Hospital General, entre otros, durante el rodaje, lo que hizo que todo se sintiera más real.

“Esta tecnología la veía para industrias más avanzadas y con más presupuesto, pero es ideal para contar estas memorias, no fue un pretexto para traerla, y eso nos ayudó muchísimo porque además se usó en un ámbito tan real, con una exigencia y un rigor muy estricto que harán que la gente viaje en el tiempo al verla”, afirmó el director.

La serie cuenta varias historias de ciudadanos que se volvieron héroes al mostrar su solidaridad para salvar a las miles de personas que quedaron bajo los escombros, todas inspiradas en casos verdaderos, como el del doctor, al que interpreta Osvaldo Benavides, quien comentó que toda esta tecnología le ayudó a entrar más al personaje.

“Fue un regalo porque de tener un fondo verde, a estar viendo el hospital derrumbado, que es donde a mí me tocaba actuar, fue algo muy realista, y ayuda al estímulo actoral, pero además como persona voltear y ver a todo el equipo y la dimensión de la producción, me hizo sentir muy emocionado. Es un trabajo gigantesco en su calidad y el público lo notará porque no se había hecho algo así antes en Latinoamérica”, contó Benavides.