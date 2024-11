Rambo: first blood, el clásico de acción de los ochentas protagonizado por Sylvester Stallone llega a Netflix

Una de las películas de acción más importantes de todos los tiempos es "Rambo", el clásico de los ochentas protagonizado por Sylvester Stallone que cambió la historia del cine para siempre, no solo por sus impactantes secuencias de acción, si no también, por su increíble historia sobre un veterano de la guerra con habilidades de combate únicas, misma que dio paso a la creación de una saga compuesta por cinco filmes.

Recientemente Netflix agregó a su plataforma de streaming la primera cinta de la franquicia, titulada "Rambo: first blood", la cual ha tenido un muy buen recibimiento, pues en menos de una semana se ha posicionado como la sexta película más vista a día de hoy dentro del top diez en México.

¿De qué trata "Rambo: first blood"?

La primera cinta de la saga muestra la historia de John Rambo, un ex militar veterano de la guerra de Vietnam quien se pasea por un pueblo en busca de uno de sus amigos que conoció dentro del ejército, sobre quien se entera que falleció a causa del cáncer que le provocó el exponerse a una explosión en la guerra.

Desanimado Rambo viaja tranquilo por la zona, hasta que es interceptado por el jefe de la policía, un hombre que cegado por sus prejuicios desatara una intensa persecución contra el veterano quien empujado al límite se verá forzado a combatir mientras trata de lidiar con los traumas que la guerra dejó en él.

"Rambo: first blood" muestra la historia de un ex soldado tratando de adaptarse a la vida de civil

Foto: Captura de pantalla YouTube/JohnVexer

¿Por qué ver "Rambo: first blood"?

"Rambo: first blood" es una película de acción diferente a las que se nos tiene acostumbrados, pues no se enfoca solo en la violencia y las escenas fuertes, si no que tiene un fuerte mensaje de fondo con el que hace una crítica a las secuelas que la guerra deja en los soldados, mismos que después de cumplir su deber, suelen ser marginados y olvidados por la sociedad.

Ficha técnica y tráiler de "Rambo: first blood"

Título: "Rambo: first blood"

Año: 1982

País: Estados Unidos

Género: Acción, Drama

Duración: 97 minutos

Dirección: Ted Kotcheff

Guion: Michael Kozoll

Elenco: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy

Sigue leyendo:

El clásico de terror de Steven Spielberg que tienes que ver antes de que sea retirado de Netflix

Está basada en hechos reales y es la película número 1 en Netflix, te mantendrá al borde del asiento de inicio a fin