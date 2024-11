Belinda estrena nueva canción con Cher, ¿de qué habla "DJ Play A Christmas Song"?

Cher y Belinda han lanzado una canción juntas. Se trata de una colaboración histórica, porque son muy pocas las artistas que han podido cantar con una de las más grandes cantantes del pop en la historia del género, proveniente de los Estados Unidos y quien ha tenido su carrera activa desde 1963.

Además, Belinda es considerada en México como una de las más grandes estrellas de la música en México. Ella también ingresó desde muy temprana edad a realizar telenovelas infantiles donde interpretó algunas canciones y se quedó en esa rama del arte, sacando varios discos y sencillos que ahora son un clásico de las fiestas o los antros.

La canción salió este 29 de noviembre de 2024 en las plataformas de streaming musical y también a través de YouTube con un lyric video o videoclip donde puedes leer la letra. Hasta el momento tiene más de 17 mil visualizaciones, pero se espera que pronto despegue gracias a la época navideña.

¿De qué habla la nueva canción de Cher y Belinda?

Esta es una canción que Cher ya había lanzado en el año 2023 y que se ha convertido en un remix de numerosos artistas que se han sumado. Desde productores, hasta Djs y otras cantantes, quienes decidieron hacer una colaboración con una de las máximas estrellas pop de la historia.

La canción ha sido retomada por Robin Schulz, Chrome Tape, 7th Heaven, Guy Scheiman, así como un dueto con Kelly Clarkson, además de Giovanni Zarrella, así como Belinda. Es un tema que se ha alcanzado una fama internacional que poco se esperaba y críticas muy positivas por parte de los expertos.

Esto dice "DJ Play A Christmas Song":

No hay nadie en las calles

y la ciudad está tranquila.

Debería estar dormido por el calor del fuego

Pero estoy a punto de salir

Y me quedaré fuera

Puedo sentir el pulso cuando entro por la puerta

Llévame entre la multitud hasta el medio del suelo

Las luces rojas y verdes

Me están golpeando justo

Nada más, nada menos tengo una solicitud DJ, toca una canción navideña

Quiero estar bailando toda la noche

Hace frío afuera, pero hace calor aquí

Y eso es lo único que quiero este año

DJ, toca una canción navideña

Quiero estar bailando toda la noche

Es duro afuera, pero aquí hay amor

Y eso es lo único que quiero este año.

¿Quién es Cher?

Cher es una de las artistas más icónicas y versátiles de la industria del entretenimiento. Con una carrera que abarca más de seis décadas, ha dejado una huella imborrable en la música, el cine y la televisión. Su distintiva voz, su estilo único y su personalidad carismática la han convertido en una verdadera leyenda. Inició su camino a la fama como parte del dúo Sonny & Cher, pero rápidamente demostró que podía brillar por sí sola, alcanzando el éxito en solitario con éxitos como "Believe" y "Strong Enough".

Además de su talento musical, Cher ha demostrado ser una actriz talentosa. Ha participado en diversas películas, entre las que destacan "Moonstruck" y "Silkwood", por las cuales fue nominada al Premio de la Academia. Su versatilidad la ha llevado a incursionar en diversos géneros cinematográficos, desde la comedia hasta el drama.

Cher es más que una simple artista. Es un símbolo de empoderamiento femenino y un icono de la cultura pop. Su capacidad para reinventarse constantemente y mantenerse relevante a lo largo de los años la ha convertido en una figura admirada por millones de personas en todo el mundo. Su legado trasciende generaciones y su influencia sigue siendo palpable en la industria del entretenimiento.

