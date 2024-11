Nueva bacteria afecta la salud de Silvia Pinal, la actriz permanecerá hospitalizada

Aunque su pronóstico de salud es favorable, Silvia Pinal permanecerá en el hospital luego de que le fuera detectada en sus más recientes estudios médicos una nueva bacteria que afecta su estado. Así lo informó su hija Sylvia Pasquel, quien explicó que la actriz continuará en el nosocomio un día más para que pueda recibir el antibiótico y tratamiento necesarios bajo el cuidado de los médicos.

A su llegada al hospital Sylvia Pasquel señaló que su mamá podría haber dejado el hospital este domingo, pero esto cambió y horas después informó que la “Última diva del cine de oro en México” permanecerá un día más debido a que sus estudios arrojaron que una nueva bacteria afecta su salud. De acuerdo con lo informado, la actriz permanecerá con un tratamiento para atacar la bacteria.

“Con esta nueva bacteria lo que se decidió es que nos vamos a quedar un día más porque se le va a dar un antibiótico nuevo nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estarla monitoreando (…) Ella está estable, está muy animosa, hemos estado platicando con ella, le hemos estado enseñando fotos, riéndonos, ella está bien, lo que pasa es que no la vamos a sacar hasta que esté en perfecto estado de salud”, dijo Sylvia Pasquel en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz.

La también actriz indicó que su mamá ha sido alimentada con una sonda y papillas ante el riesgo de que se le vaya a los pulmones. Además, indicó que el problema que Silvia Pinal tiene por llagas persiste debido a la falta de movilidad, algo por lo que también fue hospitalizada en diciembre de 2023, pero continúa bajo tratamiento constante.

Aunque hasta el momento sólo Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel han sido captadas en el hospital, ésta última indicó que toda su familia permanece en contacto para saber sobre la salud de Silvia Pinal. Indicó que Michelle Salas ha realizado algunas videollamadas para hablar con su abuela, aunque no ha ocurrido lo mismo con Frida Sofía.

“El que no nos vean nos significa que no estemos (…) Si estuviera ustedes ya se hubieran enterados, no es una figura fácil de que no se den cuenta. Los que hemos venido aquí estamos, los que no han venido, pues no han venido”, dijo Pasquel sobre la supuesta visita de Frida Sofía a Silvia Pinal en el hospital.