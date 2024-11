Kunno defiende su amistad con Ángela Aguilar de las fuertes críticas en redes sociales

La polémica está lejos de terminar para Ángela Aguilar, pues en redes sociales las críticas en su contra no se detienen desde que anunció su relación con Christian Nodal en junio pasado. Algo que incrementó tras las declaraciones de Cazzu y que hicieron más fuertes los rumores de una infidelidad por parte del sonorense, pese a ello y sin temor a los comentarios negativos algunas celebridades le han mostrado su apoyo a la pareja, como Kunno.

La popularidad de la intérprete de "Qué agonía" se ha visto afectada por los escándalos de su vida personal que también lograron opacar sus triunfos en la industria, como su reciente reconocimiento a la "Mujer del año" por parte de la revista Glamour y su participación como conductora en los Kids Choice Awards, eventos en los que Kunno no ha dudado en mostrarle su apoyo incondicional.

En un encuentro con los medios retomado por "Qué buen chisme" en YouTube, el influencer mexicano aseguró que no le importan los ataques en redes sociales por su amistad con la menor de la dinastía Aguilar ya que ella le mostró su apoyo cuando más lo necesito. Al respecto, el creador de contenido se dijo identificado con lo que sucede con la cantante y habló de lo mucho que lograron afectarlo las críticas.

“Todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo, sufrí muchísimo, acudía terapia y hoy en día después de haber trabajado, después de haber experimentado el hate, después de haber priorizado mi salud mental quiero ser esa persona que no estuvo para mí. Entonces hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué”, dijo el influencer.